El campo de la fiesta de Ponte Ledesma desaparece bajo el Ulla

| Las intensas lluvias de las últimas semanas convirtieron al Ulla, ya ancho de por sí a su paso por Gres, en un enorme y no tan plácido caudal que durante estos días cubre el llamado Campo do Río, al otro lado del puente y ya en Ponte Ledesma. Bajo las aguas del Ulla desapareció el campo de la fiesta de esta localidad así como parte de la fuente que lo decora. Tampoco es posible acceder a las Insuas de Gres, ya que el puente está anegado, al igual que la zona de aparcamiento junto al puente. Por el momento, el pantano de Portodemouros está al 88,8% de su capacidad, pero no es preciso usar el aliviadero.