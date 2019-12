Siete meses pendientes del cobro de salarios

Marta Ferreiro, de la CIG-Ensino, realizó en la mañana de ayer declaraciones a FARO DE VIGO antes de que se supiera que finalmente el Sagrado Corazón tendrá nuevos dueños. Ferreiro recordó que "estamos evaluando permanente la situación porque aquí hay noticias todos los días. Además, hoy (por ayer) vencía uno de los plazos que Joaquín Pereira anunciara que si no había comprador iba a entrar en concurso". Por todo ello, la sindicalista señaló antes de la enésima protesta delante del centro que "continuamos en huelga porque el gerente comentó públicamente que iba a pagar un tercio de las deudas, cosa que no hizo. Sólo cumplió con algunas personas, pero no con todo el personal cobró lo que se le debe. En este momento tenemos a gente con siete meses pendientes". Marta Ferreiro también adelantó que "comprobaremos si el día 20 cumple con su promesa de pagar las deudas a todo el personal". Y concluyó recordando que "durante el período navideño la huelga no será indefinida por razones obvias y seguramente serán los días 26 de diciembre y el 2 de enero, aunque ya los confirmaremos cuando llegue el momento".