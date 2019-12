Scientia School compra el Colegio Sagrado Corazón Deza por más de 2 millones de euros

La empresa Scientia School y el gerente del Colegio Sagrado Corazón Deza, Joaquín Pereira, cerraron ayer el acuerdo de compra del recinto escolar por parte de la firma del grupo Atlas Holdings. Aunque el montante de la operación no trascendió, esta Redacción pudo saber que superará con creces los 2 millones de euros. El próximo lunes está prevista una reunión entre los abogados de ambas partes para seguir perfilando la venta del colegio lalinense y poder empezar a definir el plan de inversiones en las instalaciones con el objetivo de modernizarlas. Scientia School se había quedado sola en sus aspiraciones de compra después de que el empresario coruñés Venancio Salcines descartara la operación. De esta forma, el colegio concertado de Lalín entra a formar parte de un conglomerado de centros que el grupo internacional tiene repartidos por toda España junto a tres situados en Madrid, uno en San Sebastián y otro en Sevilla.

Una de las primeras medidas que adoptarán los nuevos dueños del Colegio Sagrado Corazón Deza de Lalín será la de prescindir de Joaquín Pereira como gerente después de una "etapa de transición" durante el traspaso de poderes al frente de la entidad, aunque sin especificar el tiempo que se empleará para ese cometido. Curiosamente, ayer mismo el comité de huelga del centro solicitaba la cabeza del gerente instantes antes de iniciar una nueva protesta. En este sentido, Marta Ferreiro, de la CIG-Ensino, se manifestó en referencia a Pereira diciendo que "este hombre tiene que dejar su puesto. El que venga tiene que quitar a este señor al frente del colegio. Si se produce un acuerdo de compra, aunque no se llegue a ejecutar, el que venga tiene que sacar a este señor de la gerencia lo antes posible. Las trabajadoras no pueden estar sujetas a semejante presión con una persona que está continuamente diciendo barbaridades. Tienen que nombrar a otra persona que gestione el colegio. Para nosotros Joaquín Pereira no es un interlocutor de ningún tipo porque carece de credibilidad".

Mediación de Crespo

Otro de los actores de este contencioso, José Crespo, alcalde de Lalín, también expuso ayer su visión "moderadamente optimista" del asunto en una comparecencia radiofónica previa al principio de acuerdo en la venta del colegio. El mandatario dezano indicó que "hoy (por ayer) el banco, que es quien tiene la deuda encima, tiene una posibilidad de hacer una adjudicación inicial a una empresa que tiene experiencia educativa, y veremos que da de sí. Vamos a contrarreloj y no hay que aventurar nada por si acaso no sale, pero lo que sí es cierto es que la intención es la mejor por parte de todos. Esto no puede estar en una situación de impasse más tiempo porque sino nos vamos a cargar el curso que viene." El regidor municipal también manifestó que "el alcalde y el gobierno estamos haciendo todo lo que podemos para mediar en la medida de nuestras posibilidades para intentar que se llegue a un acuerdo razonable".