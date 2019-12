O Testeiro, oro en la XVIII Cata dos Meles

El pazo A Toxeiriña, de Moraña, acogió ayer la entrega de los premios de la XVIII Cata dos Meles de Galicia y de la XXII Cata dos Queixos. En esta convocatoria participaron 20 industrias de miel acogidas a la Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia y otras 36 queseras de las cuatro Denominacións de Orixe gallegas: Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa y Cebreiro.

La calidad de la miel dezana volvió a quedar patente, un año más, en esta cata. En la categoría de mieles monoflorales, Mel O Testeiro, de Zobra, se llevó el oro, el premio que el año pasado recayó en otra marca lalinense, Mel do Saldoiro, que esta vez obtiene un bronce en esta misma categoría. A las distinciones para María Munín y Antonio Gómez se suma el quinto puesto para Mel O Cortizo, de Avelina Calvo. En el apartado de mieles multiflorales, esta miel de Zobra obtuvo una plata (el oro se lo llevó Meles JS), mientras que el bronce recayó en una apicultora de Vila de Cruces, Ribeira do Deza, que regenta José Antonio Soto. Por último, Mel do Saldoiro quedó sexta en multiflorales. En cuanto a la Cata dos Queixos, el único nombre dezano que figura en la lista de premiados es Pazo de Anzuxao, el queso que elabora Lácteos Anzuxao SL. Obtuvo un cuarto puesto en la D.O.P. Queixo Tetilla. Aquí el oro fue para Don Crisanto.