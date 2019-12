Unha revolución na cultura con nome de muller

Victoria Alonso, deputada provincial de Cultura que incorporouse ao evento cando xa estaba en marcha, pechou o acto de Silleda suliñando algunhas das iniciativas postas en marcha por parte do organismo provincial no eido da loita contra a desigualdade. Alonso manifestou que "hai que empezar porque a xente coñeza o que pasa e falalo con normalidade. No mundo da arte a muller está a sufrir o mesmo problema que sufre no resto de sectores da sociedade". Tamén indicou que "no mundo da cultura está acontecendo unha revolución sobre todo aquí en Galicia. Esa revolución escríbese con nomes de mulleres, pero a parte mais visual, o que lle chega a xente, é a parte masculina. Semella que diante das mulleres córrese un tupido velo e que todo o traballo que fan as mulleres parece que non sirve de nada porque non se visibiliza". Por iso lembrou que "dende as administracións temos que darlle visibilidade a todo o que se está a facer. Dende a Deputación Carmela Silva é unha presidenta moi implicada con este tema". Alonso destacou programas como "Mulleres en accion. Violencia Cero" o a Escola de Igualdade de María Viñals "con iniciativas por toda a provincia visibilizando a problemática que teñen as mulleres. Tamén queremos incluir estas problemáticas na programación cultural provincial. É unha cuestión transversal en todas as iniciativas da nosa administración e convidamos ás administracións locais e autonómicas para que apliquen estas políticas". Victoria Alonso rematou agradecendo a presenza das mulleres participantes no coloquio por "ser a voz de todas esas mulleres que hai ahí fora" e dirixíndose ao público pediulle que "mañán faledes cos vosos familiares e pouco a pouco ir transmitindo esta idea porque é o que precisamos.