Mel O Testeiro consigue un oro en la Cata dos Meles de Galicia

O Cortizo consigue la plata en multiflorales, donde el bronce recae en Ribeira do Deza y Mel do Saldoiro consigue un cuarto puesto. Además, en monoflorales, O Saldoiro queda en tercer lugar y O Cortizo, en quinto

Un año más, el producto dezano triunfa en la Cata dos Meles de Galicia. La XVIII edición, que tuvo lugar esta mañana en Moraña, entregó hasta seis distinciones a cuatro empresas de la comarca. En mieles monoflorales, Mel O Testeiro, de Zobra, consiguió el oro, mientras que el bronce recayó en Mel do Saldoiro, de Albarellos. Otra marca de Zobra, Mel O Cortizo, quedó en quinto lugar. En cuanto a las mieles multiflorales, el oro que el año pasado conquistó Mel O Cortizo esta vez fue para Meles JS, de modo que O Cortizo se queda con una plata y el bronce se destinóm a una marca cruceña, Ribeira do Deza. Mel do Saldoiro logró aquí un sexto puesto.

Durante la jornada se entregaron también los premios de la XXII Cata dos Queixos de Galicia. Hubo una sola distinción para la comarca, el cuarto puesto en ls DOP Queixo Tetilla para Pazo de Anzuxao, de Lácteos Anzuxao SL: