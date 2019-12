Scentia School aguarda cerrar mañana la oferta de compra del Sagrado

El conflicto laboral en el colegio Sagrado Corazón Deza continúa y desde ayer se lleva a cabo una huelga indefinida, convocada por la CIG y UGT, debido a los impagos de las nóminas, ya que hay trabajadores que tienen de cuatro a seis meses sin cobrar. Sin embargo, tal y como había asegurado anteayer el director del centro, Joaquín Pereira, procedió a abonar alguna mensualidad ese mismo día, algo que confirmó ayer Marta Ferreiro, sindicalista de la CIG-Ensino y miembro del comité, pero subraya que solo alguna mensualidad, pero que todavía queda la mayor parte sin cobrar, por lo que continuarán con la huelga.

Ferreiro también critica a Pereira por establecer los servicios mínimos en el último momento. "El martes salimos de la reunión sobre las nueve de la noche y todavía no los había estipulado y creemos que los estableció a medianoche de ese día o incluso, ayer por la mañana", apunta Ferreiro, quien considera que esta actitud "es un desprecio absoluto hacia las personas por parte de este señor, que se aprovecha de su poder". Asegura, que a pesar de que los servicios mínimos se publicaron anteayer en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), estos "ya se le habían comunicado la semana pasada", aunque el mismo, el martes, aseguró que se había enterado de los mismos por el DOGA y que consideraba que no serían necesarios, porque al ingresar, según Pereira, un tercio de la deuda, no serían muchos los que harían huelga.

Sin embargo, Ferreiro afirmó ayer que aumentó el número de trabajadores que secundaron la huelga, con respecto a las anteriores jornadas hace unas semanas, y anuncia que continuarán, por lo menos hasta mañana, y además con las concentraciones todos los días, a las 12:30 horas, delante del centro educativo.

Y será mañana cuando Francisco Guerrero, director general del grupo Scientia School, espera dar una respuesta para llevar a cabo la compra del colegio, siendo el único interesado, porque Venancio Salcines anunció esta semana que descartaba adquirirlo. "Estamos igual de interesados que el primer día, analizando todo bien y con mucha más información, pero tampoco podemos esperar más tiempo, por ello el viernes daremos una respuesta", apuntó ayer Guerrero.