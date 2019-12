El alcalde comparecerá en la próxima sesión

El orden del día, bajo el epígrafe de que sus contenidos "no pueden posponerse a la próxima sesión ordinaria" incorporaba la comparecencia en el próximo pleno del alcalde, José Crespo, a petición propia. Crespo apuntó que escogió cinco de una decena de temas sobre los que quiere hablar en pleno para evitar especulaciones. "Les brindo la oportunidad de que me pregunten" por cuestiones como la nueva captación de aguas de Lalín, reuniones que mantuvo con Fenosa, el proyecto de Racso, "que si es posible no se implantará en el polígono de Botos", la mejora de la red de telefonía e internet en el rural y, por último, la necesidad de un quinto contenedor de orgánicos.

Aunque la comparecencia será en el próximo pleno, Crespo ya se explayó en las dos últimas cuestiones. Sobre la fibra óptica en el rural, admite que su alcance "no es el que yo quisiera", ya que no afectará a todas las zonas, pero al menos permitirá una velocidad en algunas ocasiones superior a la que existe en el casco urbano. Esta dotación es posible gracias a fondos europeos que administran tanto el gobierno estatal como el autonómico. En cuanto al tratamiento de la basura, el gobierno urge una valorización de la materia orgánica, y de ahí la necesidad de un quinto contenedor, que hay que implantar antes de diciembre del año que viene. Podrían usarlo vecinos con llave y casi convierte en necesaria una planta de compost, aunque existe la alternativa de negociar con Sogama el envío de este material para las plantas de compostaje que quiere poner en marcha esta sociedad.

El PP aprobó en solitario la petición de comparecencia, ya que PSOE y Compromiso se abstuvieron y el BNG votó en contra, ya que el ejecutivo se niega a comparecer por cuestiones que pide el partido. Crespo solventó la crítica apuntando que no compareció por la polémica sobre la dotación de la ambulancia medicalizada ya que este servicio no entra dentro de las competencias municipales.

El plantón que dieron los tres partidos políticos al gobierno lalinense en el pleno anterior tiene dos lecturas. Para Compromiso por Lalín, fue la respuesta a una falta de respeto a los derechos de la oposición. Su coordinador, el exregidor Rafael Cuíña, quiso agradecer el tono bastante más cordial de la sesión de ayer, comparándola con "el espectáculo deleznable" del pasado día 29. Para el gobierno, sin embargo, el plante de la sesión anterior "es un acto de cobardía política". "Nosotros, cuando estuvimos en la oposición, solo nos levantamos en un punto del orden del día y después volvimos. Después, decidimos que no íbamos a levantarnos dijera lo que dijera el gobierno", apostilló José Crespo. Cuíña, siempre audaz para la dialéctica, apostilló con un "no comparecer en pleno sí que es una cobardía política. Lo que no pueden cambiarse son las reglas de juego", en relación a la nueva dinámica de las comparecencias según las que en vez de pregunta y respuesta se opta por intervenciones de cada parte, sin interrupción.

No fue el único dardo lanzado por el anterior mandatario en la sesión extraordinaria de ayer. Durante el debate del SAF y tras aclarar su compañera Teresa Varela que no había llamado corruptos a los ediles del gobierno, el exalcalde aprovechó para apuntar que ya estaba abierto el juicio oral por la querella que había presentado por injurias y calumnias contra el exedil Juan José Cruz, quien había pedido informes, con el apoyo del PP, sobre el contrato con Acciona para el mantenimiento de parques y jardines.