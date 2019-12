La Xunta inicia el proceso para rescindir de oficio la concesión de la estación de autobuses

A Estrada celebró en la noche del pasado lunes un pleno atípico, que modificó su fecha habitual por el puente de la Constitución. Este pleno sirvió para que gobierno y oposición pusiesen sobre la mesa varios de los temas de actualidad en el municipio. Uno de ellos fue la rúa 56, que une la conocida como rotonda del Donuts con la Praza da Farola. El mal estado de este vial de acceso al casco urbano desde Santiago ha generado una gran polémica que el PSOE quiso plantear como una moción de urgencia a tratar. El gobierno sin embargo rechazó esa urgencia, alegando que ya hay en marcha un avanzado proyecto para reformar todo este vial.

El alcalde, José López Campos, explicó que el deterioro de esta calzada los ha llevado a elaborar un proyecto de urgencia, ya finalizado desde hace una semana. Contempla una partida de 47.000 euros para levantar todo el pavimento desde la rotonda hasta el Hostal La Bombilla. La intención del gobierno local es adjudicar esta obra durante la próxima semana. De esta manera, los trabajos podrán estar finalizados antes de las fiesta de Navidad, evitando interferir en estas destacadas fechas.

Otro de los temas analizados fue el planteado por Móvete en relación al mal estado de las intalaciones de la Estación de Autobuses que utilizan las asociaciones juveniles estradenses. En este caso el alcalde anunció novedades recientes. López Campos recordó que el Concello no puede realizar mejoras en las instalaciones al existir una concesión a la que todavía quedan once años más. Recientemente se llegó a un acuerdo con la concesionaria para la rescisión del acuerdo, lo que permitiría que la estación volviese a manos de la Xunta de Galicia y que esta pudiese cederla al Concello. Sin embargo, a última hora el acuerdo se echo abajo por parte de los algunos de los socios de la concesionaria, que no estuvieron de acuerdo.

Llegados a ese callejón sin salida, el alcalde anunció que la Xunta inició hace tres semanas el proceso para la rescisión de oficio de la concesión. El alcalde explicó que se trata de un proceso "lento" pero que les debería dar la gestión de las instalaciones para poder arreglarlas. Hasta que llegue ese momento planteó la opción de buscar un lugar alternativo a las asociaciones.

El BNG por su parte preguntó sobre el retraso en la apertura del Museo Reimóndez Portela. López explicó que las obras están finalizadas y que en estos momentos se están analizando las numerosas piezas almacenadas para decidir cuáles deben conformar la exposición. Sin embargo, el gran problema está en la necesaria "estabilidad" del museo, ya que el Concello no puede contratar a una persona que se encargue de su cuidado, por lo que están buscando alguna "fórmula" alternativa.