El PSOE augura daños graves en la pista del Lalín Arena tras el torneo de futbolín

Los socialistas lalinenses aseguran que la pista del multiusos puede haber sufrido daños "muy graves" tras la celebración, el pasado fin de semana de un torneo de futbolín-. La concejala María Jesús Sánchez responsabiliza únicamente al gobierno local y no a la organización de la prueba de este asunto, que, dice, se pudo haber evitado si desde el Concello se tomasen las medidas necesarias para preservar el parqué.

La edil señala que la cancha soportó la colocación directa sobre la madera de elementos metálicos, cables, cintas adhesivas, diferentes estructuras y el acceso continuado de decenas de personas con calzado de calle. Asimismo, señala que tras la conclusión del evento se pudo verificar que sobre el parqué se había vertido basura y se derramaron líquidos. Sánchez hace pública esta denuncia "tras las quejas trasladadas por usuarios del Arena, que tampoco entienden por qué no se colocó una lona para proteger la pista". En esta línea recuerda las advertencias del PP durante el cuatriparito y especialmente las del edil José Antonio Varela, "que pasó todo el mandato criticando al gobierno por, supuestamente no cuidar las pistas. Otra vez estamos ante la doble vara de medir del PP que, con respecto al Arena, está haciendo todo lo que criticaba en la oposición". Sánchez asegura que nunca se permitió la entrada a las pistas con zapatos de calle. Admite que en 2017 efectivamente se celebró un torneo de tenis de mesa sin haber colocado protecciones, pero teniendo en cuenta de que las mesas estaban protegidas y los deportistas usaban unas zapatillas con las que no salían a la calle. "En ningún caso estamos criticando a los organizadores [del campeonato de futbolín] ni a los participantes, pues somos muy partidarios de que se celebren actividades deportivas como esta que traen vida a Lalín, pero no podemos pasar por alto otra metedura de zoca de un gobierno nefasto que se está cebando especialmente con el Arena", dice.

Sánchez vaticina que, como cada vez que comete un error, el gobierno local culpará al anterior de su torpeza. Pero insiste en que la única razón de no proteger la pista del multiusos fue la incapacidad e improvisación del concejal Avelino Souto. Así, asegura que el concejal de Deportes, manifestó en redes sociales que no revisó la lona hasta la víspera de la competición y que como no le gustó no tuvo margen de tiempo para buscar otra alternativa. Dice que una de las lonas estaba en mal estado hace cuatro años, pero que para cubrir una pista sola es suficiente la que está en buenas condiciones.