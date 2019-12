El personal del Sagrado Corazón empieza hoy una huelga indefinida por los impagos

El personal del colegio Sagrado Corazón Deza inicia hoy una huelga indefinida por los impagos de las nóminas, que tal y como afirma el comité de empresa, hay trabajadores a los que se les debe todavía seis mensualidades. La huelga, convocada por la CIG y UGT, afecta a todo el cuadro de personal y la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) la resolución por la que se determinan los servicios mínimos dirigidos a garantizar los servicios esenciales.

Marta Ferreiro, sindicalista de la CIG-Ensino y miembro del comité de huelga, cuestiona que el director del centro, Joaquín Pereira Somoza, no haya establecido estos servicios mínimos y cree que será "un total descontrol". Sin embargo, Pereira indica que no se establecieron porque piensa que no secundarán la huelga muchos y que reinará "la normalidad" y por lo tanto, dice que no será necesario recurrir a los servicios mínimos" porque ingresó ayer, tal y como asegura que pactaron con los trabajadores, un tercio de las deudas y espera abonar todas a final de mes.

La Secretaría Comarcal de Pontevedra de la organización sindical Confederación Intersindical Galega (CIG) comunicó la convocatoria de huelga indefinida en el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Lalín desde hoy y que afectará a la totalidad del cuadro del personal. Tendrán consideración de servicios mínimos: la persona titular de la dirección o miembro del equipo de dirección y un subalterno o personal en funciones análogas; dos maestros de Educación Infantil, cuatro maestros de Educación Primaria, tres profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un profesor de educación especial y el 20% del personal de limpieza y de cocina y comedor. Por la mañana, Ferreiro comentaba que decidirían por la tarde en una reunión con el personal si llevarían a cabo o no la huelga, en función de si habían cobrado algún pago pendiente.

Tras reunirse el comité con un nutrido número de trabajadores, y al comprobar que la situación continúa exactamente igual, decidieron iniciar la huelga. Incluirá una concentración a las 12:30 horas delante del colegio. "Y la huelga durará en función a si hay o no novedades", resalta Ferreiro.

Ayer mismo el empresario coruñés Venancio Salcines anunció que no presentará ninguna oferta para la posible compra del centro. "Después de estudiarlo mucho hemos decidido no presentar ninguna debido a que el colegio tiene una situación financiera muy compleja y creemos que el centro debe ser rescatado por un grupo educativo con amplia experiencia también en el sector de las financias", apunta Salcines". Con respecto a esto, Ferreiro subraya que ellos lo que desean es que "se ponga fin a esto, pero lo que ponemos encima de la mesa es que sea lo que sea, que sea ya, y hay que recordar que Joaquín se comprometió al día siguiente de que Salcines dijese que no, a presentar el concurso de acreedores".

Pero Joaquín Pereira confía en que la oferta de Scientia School se cierre esta misma semana. "Tenemos la verificación de que continúa con su oferta presentada y que va por buen camino, y es posible, que a finales de esta semana esté consumada y por lo tanto, cerrada la compra porque hay muchas posibilidades", afirma el director del centro educativo.