El Concello autoriza la demolición parcial de una nave de un aserradero en O Rodo

El Concello de Lalín ha concedido licencia urbanística para la demolición parcial de una nave abierta existente en planta baja y la ejecución de obras de conservación en un inmueble destinado a aserradero en la zona de O Rodo.

El acuerdo, adoptado en junta de gobierno, está relacionado con un proyecto de legalización de dicho aserradero solicitado por sus propietarios. Los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando el Concello acordó la declaración de situación de ruina con inminente peligro a la construcción objeto de dicho informe y se decidió su total demolición. Un mes después se presentó en el registro municipal, por parte del particular, un escrito de respuesta sobre la declaración de ruina acompañado con un certificado de solidez y seguridad. Pero en abril llegó un escrito de alegaciones al recurso de reposición anterior. La junta de gobierno local, el 11 de junio, acuerda ordenar al dueño de la instalación la adopción en el plazo de cinco días de medidas urgentes de protección que garanticen la seguridad de las construcciones para no producir daños a terceros, con la colocación de una malla más resistente o la retirada de madera allí apilada. Transcurridos diez días, el titular pide que se le dé el visto bueno a las actuaciones propuestas y el Concello lo advierte de que sin en un nuevo plazo de tres meses no presenta el proyecto técnico de demolición, se procederá a la ejecución forzosa del acuerdo de la junta de gobierno de febrero; es decir, la demolición de la construcción.

Ya en enero, el interesado traslada un escrito en el que expone que, con fecha 17 de diciembre de 2018, había presentado el proyecto requerido y en mayo registra un primer anexo en el que aclara que la nave se usa como almacén de madera para ser trabajada en otras dependencias, que se encuentra totalmente abierta y que no dispone de maquinaria ni de instalaciones. Finalmente, el pasado mes de junio se emite un requerimiento municipal solicitando que previo a la concesión de licencia, el propietario deberá presentar la renuncia expresa al posible incremento del valor expropiatorio por las obras autorizadas. Y el pasado día 2 la junta de gobierno informa favorablemente las obras de demolición parcial en la nave abierta y los trabajos de conservación y mantenimiento del almacén de madera incluidas en el proyecto. En todo caso, advierte de que en ningún caso supone la legalización de las mismas.

Granja de visones

Por otro lado y también en materia urbanística, la administración municipal a aprobado la concesión de una prórroga de tres años al promotor de un proyecto de ampliación de una granja de visones situada en unos terrenos del lugar de O Carrio. Los técnicos del ayuntamiento señalan que el proyecto tiene licencia de obra y provisional de actividad de acuerdo con el permiso aprobado en junta de gobierno en noviembre de 2016 y que como el plazo de finalización de las obras fue de tres años, la solicitud de ampliación de las instalaciones se encuentra dentro de los tiempos legales.

En otro orden de cosas, el Concello destinará 17.890 euros a la adquisición de un camión con destino a la brigada municipal de obras. La compra se realiza a la empresa Hidramaq Deza, tras haber solicitado presupuestos mediante trámite negociado a otras dos firmas y considerar esta la más ventajosa. Las otras dos eran Grúas Lalín y Autos Buenos Aires Galicia.