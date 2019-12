Píscore ofrece o sábado un concerto singular con comedia en Lalín

O Salón Teatro de Lalín acollerá este sábado, ás 19:30 horas, un concerto singular da compañía Píscore, formada por Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas e con varios actores da comarca no seu elenco. Dirixidos por Fran Rei, contan con referencias a Paganini de Yllana, Funamviolistas e Les Luthiers. Este espectáculo, con premios do público no Festiclown 2017 e nos Domingos do Principal 2018, conxuga música e comedia: Catro percusionistas que, sen necesidade de palabras, dan o mellor de si sobre o escenario coa marimba como único instrumento. A entrada é de balde ata completar aforo.