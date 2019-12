Venancio Salcines descarta la compra del Sagrado Corazón Deza por la "compleja situación financiera"

La Secretaría Comarcal de Pontevedra de la organización sindical Confederación Intersindical Galega (CIG) comunica la convocatoria de huelga indefinida en el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Lalín desde mañana, día 11, (incluido), que afectará a la totalidad del cuadro del personal.

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) la resolución por la que se determinan los servicios mínimos dirigidos a garantizar los servicios esenciales ante la convocatoria de huelga indefinida. Tendrán consideración de servicios mínimos: la persona titular de la dirección o miembro del equipo de dirección y un subalterno o personal en funciones análogas; dos maestros de Educación Infantil, cuatro maestros de Educación Primaria, tres profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un profesor de educación especial y el 20% del personal de limpieza y de cocina y comedor.

Sin embargo, todavía se decidirá esta tarde en asamblea si se llevará a cabo o no esta huelga. "Está convocada en el sentido de que de que si no no se podría llevar a cabo hasta dentro de diez días y por ello está hecho este trámite.Y acordamos que si hoy no se cumplía que efectuase algún pago comenzaríamos la huelga y por este motivo, hoy nos reuniremos con los trabajadores del colegio", apunta Marta Ferreiro, sindicalista de la CIG-Ensino y miembro del comité de huelga.

Por otra parte, esta mañana el empresario coruñés Venancio Salcines anunciaba que finalmente, no presentará ninguna oferta para la compra de este centro educativo. "Después de estudiarlo mucho hemos decidido no presentar ninguna debido a que el colegio tiene una situación financiera muy compleja", subraya.