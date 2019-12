El ejecutivo pide a Cuíña que visite el rural para conocer las necesidades de los vecinos

El gobierno de Lalín le pide al edil de Compromiso, Rafael Cuíña, "un poco de seriedad y de rigor" en la crítica política y le explica que si quiere disponer de las necesidades que los vecinos le transmitieron al gobierno, lo que debe hacer es trabajar y, como hizo el alcalde y el grupo de gobierno, recorrer todas las parroquias y no intentar "parasitar el trabajo de otros. Lamenta que hable de negarle un documento que es interno y que además ni está registrado ni forma parte de un expediente. Máxime, dice, cuando de las visitas que hicieron él y el edil Miguel Medela al rural para hacerse fotos en el pasado mandato "no quedó un solo documento ni oficial ni extraoficial, lo que indica que o, como pasa ahora, eran documentos internos y no públicos, o del contrario procedió a esconderlos para que no se supera qué le pidieron los vecinos del rural y dejó sin cumplir en cuatro años de mandato."

Réplica al PSOE

Por otro lado, el gobierno exige al PSOE que pida disculpas por sus ataques al gobierno al asegurar, en redes sociales, que entre las atracciones infantiles de Navidad habría ponis, incumpliendo la norma de no utilización de animales en espectáculos públicos, cuando se trata de un carrusel con ponis de cartón-piedra.