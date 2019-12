Cooperativa Hoxe, premio á mellor campaña publicitaria en galego na internet

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices Vieira; o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, e o presidente do Foro Enrique Peinador, Xosé González Martínez, entregaron está mañá, na Cámara galega, os XXVI Premios de Publicidade en galego convocados conxuntamente polas tres entidades. Os premios recoñecen traballos que inciden na promoción do uso do galego no ámbito da publicidade desde cinco categorías: radio, televisión, internet, prensa escrita e proxectos elaborados en centros de formación de futuros profesionais. A queixería Hoxe, de Prado (Lalín), recibiu o galardón no ámbito da internet.

Lito Andión, xerente da firma, recolleu e agradeceu o premio e afirmou que estes recoñecementos serven para dar maior promoción e divulgación a nosa lingua galega. Así mesmo agradeceu aos consumidores a súa responsabilidade social porque cando adquiren un produto galego e etiquetaxe en galego, están a comprar un produto de calidade, "a xerar unha riqueza social sustentable e a contribuír ao mantemento da economía galega". Andión acabou a súa intervención agradecendo o esforzo e a dedicación de todos os que forman a Cooperativa Hoxe, traballadores, produtores e outros colaboradores.

Estes premios recoñecen accións publicitarias difundidas ou transmitidas integramente en galego entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018. Co obxectivo de promover o uso da lingua galega no ámbito publicitario en cumprimento do Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico e do Plan xeral de normalización lingüística.

A Queixería HOXE, fundada no ano 1973, transforma 40.000 litros diarios de leite e elabora máis dun millón de quilos de queixo ao ano de distintas variedades: Tetilla, Arzua Ulloa, barra galega, 'cremosiños', semicurados, semidesnatados, sen sal. Comercialízanse baixo as marcas de Hoxe, Deza, A Queixería Hoxe, Neno, Cremosiño Hoxe, Priorato de Carboeiro ou Lendas.