Vilariño cree que la junta de As Dores podría tener que devolver la ayuda de 65.000 euros

La comisión de las fiestas patronales de Lalín de este año podría verse abocada a reintegrar al Concello la subvención directa de 65.000 euros recibida de la administración municipal. Así al menos lo entiende el portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, quien avanza que a su juicio estamos ante un claro incumplimiento del convenio bilateral por parte del grupo de personas encabezadas por José Luis Fernández Romero. Aunque no lo da por totalmente seguro, el nacionalista avanza que solicitará un informe en este sentido al departamento municipal de Intervención.

El motivo se fundamenta en que, como mantiene Vilariño Taboada, la comisión de As Dores no presentó en tiempo la justificación de la subvención municipal pues en el convenio se establecía un plazo máximo de dos meses y las cuentas se habrían entregado anteayer, precisamente el día en el que él acudió al consistorio para interesarse por el asunto. "Los plazos están para algo y si cualquiera los incumple o bien se pierde la subvención o, si como es este el caso, el dinero fue adelantado, hay que devolverlo", subraya el edil en alusión a lo que determina la normativa aplicable a la que están sujeto cualquier colectivo o ciudadano. "Entiendo que podrían tener que devolver los 65.000 euros", aduce.

Para el portavoz del BNG, si es grave que la comisión no justificase en plazo la ayuda del Concello, más lo es que el gobierno no se preocupe por que el convenio se cumpla y por fiscalizar esta importante suma de dinero y por eso anuncia que realizará un especial seguimiento a este ya polémico asunto.

En alusión a las críticas vertidas contra él por parte del PP por haber destapado este supuesto incumplimiento del convenio dice que el hecho de que la réplica llegue no llegue desde el grupo de gobierno evidencia que el equipo de José Crespo "no quiere cogerse las manos" cuando sus críticas no fueron dirigidas a los populares sino al ejecutivo local. También considera llamativo que la junta diga que presentó las cuentas el mismo día que él fue al consistorio a informarse y a su entender el presidente de la junta dejó en muy mala posición a la edil de Facenda, Raquel Lorenzo, al admitir que la representante del gobierno lo había llamado ese día para reclamarle la documentación, aunque ya fuera de plazo.

Vilariño niega que la comisión de 2018 no entregase las cuentas, como afirma el PP, y discute que desde la actual junta se amenace ahora con no destinar los 4.000 euros de superávit para sanear las cuentas de la comisión del año pasado. Y cuestiona que Romero y sus colaboradores saquen pecho de sus cuentas, "cuando organizaron las peores fiestas que se recuerdan y con 15.000 euros más de subvención". También discute que desde los populares se diga que el presidente trabajó para los vecinos, "cuando trabajó para el PP, que fue quien lo puso, pues no hubo una comisión abierta".

Compromiso

Por otro lado, el coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, lamenta que el alcalde criticase a la comisión de 2018 cuando lo que hizo fue, como esta, organizar As Dores, cree que al PP los convenios le importan poco y cita los dos incumplidos en el Centro de Alta Resolución (CAR). "Al ser anecdóticos los plazos, para el PP también lo será el convenio del centro sanitario, de cinco años", dice. Compromiso dice respetar a todas las comisiones y dice que con la de 2019 "fuimos impecables", pero no acepta comparaciones con otras que tenían 15.000 euros menos de subvención municipal e invita al gobierno a ayudar a la anterior dentro de la legalidad porque con su trabajo solo trataron de ayudar a Lalín. Finalmente, aboga porque la organización de As Dores recaiga en el Concello para evitar más polémicas "y así el superasalariado concejal de fiestas trabajaría algo".

A media tarde de ayer la Asociación Quilómetro Cero-Virxe das Dores emitía un comunicado para puntualizar varias cuestiones. Primero reconocía que, por cuestiones de índole personal, efectivamente las cuentas no se habían presentado a tiempo, pero que fueron trasladadas al Concello tan pronto como desde el gobierno local se les advirtió. En la memoria, rematada "hace ya algún tiempo", figura no solo la justificación de la subvención municipal, sino el desglose del presupuesto de las fiestas con partidas de ingresos y gastos. La posibilidad de que, como entiende Vilariño, la comisión se viese abocada a devolver los 65.000 euros quedaría salvada con la concesión de una prórroga por parte del gobierno local, gesto que desde la organización se agradece "por entender el Concello que nuestra vida está supeditada a otros factores como la familia y el trabajo y no a la política". En este punto, Quilómetro Cero-Virxe das Dores alega que si esto "a cierto político" le parece trato de favor debería plantearse qué es lo que supone la organización de los festejos en los últimos años. También le echa en cara -en evidente alusión a Vilariño- que como miembro del anterior gobierno, el cuatripartito "dejase tirada de tal manera a la comisión de 2018" porque tanto la anterior junta como la última está formada por personas que tratan de hacer unas fiestas para sus vecinos. "Sería muy rastrero que alguien se lleve tajada de dinero público, sean destinados para unas fiestas o para otra cosa, por eso somos los primeros que queremos entregar la memoria como se nos solicita para que todo el mundo pueda comprobar dónde y cómo fue invertido el dinero de todos". Tras incidir en que es una irresponsabilidad dejar tirada a la comisión de 2018, anuncia que los 4.000 euros de superávit serán donados a la antigua junta para ayudarle a saldar la deuda pendiente.