Souto anuncia una "fuerte inversión" en el Arena para renovar distintos equipamientos

El concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, anunció ayer la finalización de los trabajos en la cubierta del multiusos y, por tanto, la erradicación de las filtraciones que se producían en el inmueble debido a la tormenta del pasado verano. El representante del gobierno manifestó que en principio no debería haber más problemas en este sentido, aunque todavía puede concentrarse agua en la lámina de lana de roca al haber estado empapada durante esta larga temporada y pese a que activó la calefacción con el objetivo de eliminar estas humedades. También tuvo palabras para aquellos que vaticinaban un largo invierno con la pista impracticable, a quienes replicó que la instalación ya está lista.

Souto aprovechó su comparecencia para anunciar otras actuaciones en el Lalín Arena y, tras las críticas de los grupos de la oposición a la gestión que el gobierno realiza de esta instalación, dijo que pretende agotar el mandato al frente de esta delegación y puso de relevo el trabajo que se realiza desde esta concejalía. Una de las novedades está relacionada con la recuperación de los horarios tras la reducción en media hora al día aplicada tiempo atrás. En esta línea, concretó que tras mantener conversaciones con usuarios o recibir firmas reivindicativas entiende que la solución más idónea pasa porque el Arena abra a las 7.30 horas y cierre a las 22.30, reforzando así el tramo matinal con la apertura de las instalaciones un poco antes.

Por otro lado, aunque no concretó el montante que se liberará, avanzó la necesidad de que el Concello acometa una "fuerte inversión" en el multiusos para solucionar carencias que achacó a la falta de mantenimiento y reprochó al cuatripartito que no renovase el contrato de mantenimiento de algunas máquinas. Ahora urge la renovación de la sala de bicicletas porque sus 25 unidades están bastante deterioradas y, en el gimnasio, se renovarán cintas de correr o elípticas. En este punto preguntó al PSOE local si su gestión, por ejemplo, en la sala de crossfit se limitó a colocar unas ventanas eléctricas sin más y no la dotó de material.

A la oposición también le echó en cara sus críticas por el cierre de la pista de juego del multiusos, recordando que el auditorio estuvo inservible casi un año o la demora que hubo en la resolución de las goteras del aula de la UNED. Souto reconoce que la instalación no cuenta con el personal suficiente, pero se preguntó qué hizo en este sentido el anterior gobierno, que incluso llegó a despedir empleados sin reponer luego estas plazas. Ahora, aseguró, se trabaja para reforzar el plantel de monitores de la piscina y así rebajar la lista de espera de 200 niños para clases de natación, al tiempo que se aumentará la oferta de cursillos. "No deberían sacar pecho por su gestión", señaló en alusión al anterior gobierno, a quien recordó el cierre de la piscina por parte de Sanidade o el conflicto por la limpieza, ahora subsanado. Y aseguró que, por orden de la responsable política del Arena, "los trabajadores tenían consumidas en cuatro meses todas las horas del año".

Torneo

Por otro lado, agradeció a la organización del campeonato de futbolín que trajesen esta competición al multiusos por el impacto económico que tiene en hoteles y restaurantes o comercios.