Jesús Mosteiro García: "É difícil entrar no sector, porque as empresas non queren xente nova sen experiencia"

O agoladés Jesús Mosteiro García decidiu aparcar o volante dos autobuses para poñerse á fronte dun camión. Desde fai catro meses traballa na empresa Cantalete, que se dedicada ao transporte nacional e internacional de producos líquidos alimenticios e que ten máis de 25 años de experiencia no sector.

-Que ruta fai vostede e canto tempo está fóra?

-Fago rutas por toda España e Portugal, non teño rutas fixas e adoito estar sobre seis días fóra.

-Que é o peor e o mellor deste traballo?

-O peor, sen dúbida, é estar lonxe da familia. E o mellor diría que este traballo dache a posibilidade de coñecer sitios novos e novas culturas, ademais de moitos outros condutores, que tamén se atopan a moitos quilómetros da casa, e ao final, fanse moi boas amizades.

-É certo que hai cada vez menos condutores novos de camión?

-Si, aínda que se empezan a ver algún que outro, si que é verdade que somos poucos.

-A que cre que se debe isto?

-Porque as empresas non queren xente nova sen experiencia e así, é moi difícil entrar neste sector.

-É un traballo que conleva moitos sacrificios, ¿pensa que está ben pagado?

-Non está mal pagado, aínda que si se podería mellorar.

-Sofren moitos roubos durante as rutas, como por exemplo de combustible?

_Persoalmente, e por sorte, eu nunca tiven este tipo de problemas, pero si que é algo que che pode pasar en calquera momento, e sei de compañeiros que si os sufriron e é unha pena porque estamos traballando.

-Algunha anécdota que contar?

_Anécdotas hai tantas que non sabería contarche unha.

-Anteriormente, traballou como condutor de autobús, ¿cal é a diferencia?

_A diferencia do autobús ao camión é que no autobús sempre durmías en hoteis e no camión dormes na cabina, pero a verdade é que no camión andas máis ao teu aire, mentres que no autobús tiñas que estar sempre pendente do que dixeran os pasaxeiros.