El PP ataca a Vilariño por utilizar "un plazo anecdótico" para arremeter contra el presidente de la comisión de As Dores

El PP de Lalín echa en cara el portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, "su actitud hipócrita y su doble vara de medir" al cuestionar la labor presidente de la comisión de fiestas, José Luis Fernández Romero, a la hora de rendir cuentas ante el Concello de los pasados festejos de As Dores.

Los populares lamentan que se apoye en un plazo anecdótico -asegura que el legal es de tres meses- para atacar, llegando al insulto a una persona que destinó cientos de horas en beneficio de los lalinenses, "cuando proyectos impulsados y dirigidos por él como edil como la obra de la Calvo Garra superaron en más de seis meses los plazos máximos, causando graves perjuicios a comerciantes por los que no asumió ninguna responsabilidad política". Así, añade que si a Vilariño tanto le preocupan los plazos, es inconcebible que tolerase los de la obra antes descrita o la demora de la Praza de Galicia.

El PP manifiesta que ahora el portavoz municipal de la formación nacionalista se inquieta por unos días de retraso cuando permitió que el auditorio estuviera año y medio paralizado, sin servicios y agonizando, sin que por eso recriminara de una manera furibunda al responsable de dicho desaguisado con el que se sentaba en la junta de gobierno.

En relación a la denuncia de Vilariño sobre el incumplimiento de los plazos legales en la justificación de la subvención municipal para las fiestas patronales, opina que debería ser cauto en la crítica cuando la junta que eligió su gobierno, un año después, aun no presentó las cuentas completas de las fiestas de 2018 y cuando tiene sobre la mesa una deuda de unos 30.000 euros, reconocida por los integrantes de la dicha comisión.

Desde las filas populares indican que el que es medible no es opinable y el resultado es una comisión de los festejos patronales de As Dores 2019 con los gastos cuantificados y que incluso le quedó superávit, unas cuentas que contribuirán a rebajar la tensión e impaciencia del portavoz nacionalista, "frente a una comisión de la que a día de hoy no sabemos el que le costaron las fiestas de 2018 en su totalidad y que acarrea una deuda considerable, sin que el gobierno que la eligió había mediado para solventarla", manifiestan desde el partido que ostenta el gobierno.

Asimismo, el PP refuta el modo de proceder de Vilariño recurriendo de manera habitual al insulto "para intentar desacreditar a quién se niega a comulgar con sus ruedas de molino", concluye.