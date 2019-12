El PSOE lamenta que el multiusos se acerque ya a los tres meses con reducción horaria

Los socialistas lalinenses acusan al gobierno de engañar los vecinos al afirmar que la reducción de horarios en el Arena iba a ser puntual. Así, dice que, transcurridos casi tres meses desde que se recortó la actividad en casi 6 horas semanales y el servicio anterior no fue repuesto. El grupo municipal solicita que de manera inmediata se recupere la media hora diaria eliminada y se vuelvan a abrir las instalaciones los sábados por la tarde. Aducen que los recortes impiden que muchos usuarios puedan acudir a ejercitarse o puedan hacerlo en su horario idóneo.

Denuncia se está demostrando que la complejidad y la presión que supone el área de Deportes, "que ya llevó por delante a César Reboredo" también se le está haciendo cuesta arriba a Avelino Souto, que no da afrontado circunstancias como la escasez de personal, que también sufría el gobierno anterior pero que a pesar de esto no redujo la actividad, la tramitación de las ayudas deportivas o la coordinación con los usuarios y clubes. Además de por las reducciones horarias se interesará en pleno por el retraso en la convocatoria de las ayudas deportivas en casi dos meses con respecto a años anteriores o por qué no se actuó a tiempo en la cubierta del Arena y como consecuencia el edificio estuvo semanas con goteras y fuera de servicio. Pregunta a Souto cuál será la solución final y cuánto les costará a los vecinos, "toda vez que se trata de un edificio millonario que dio problemas desde el inicio y provocó enormes gastos económicos especialmente por problemas en la cubierta", razona.