El Concello de A Estrada realiza mejoras en los parkings tras numerosas quejas

El Concello de A Estrada ha realizado diversas mejoras en los aparcamientos que hay en el casco urbano. Algunas de estas actuaciones son demandas históricas que realizaron los vecinos por el mal estado en que se encontraban.

Los operarios estuvieron trabajando en el aparcamiento de Correos, atendiendo así una de las demandas históricas de los vecinos al que le han puesto una solución, por el momento. Otro de los sitios en los que actuaron fue en el anexo al Novo Mercado, el menos deteriorado por su reciente construcción y por último, el situado junto a la Casa das Letras.

Para Movemento Veciñal Estradense se trata de un "parche y no de una reparación en condiciones", señala su portavoz, Mar Blanco. Explica que las actuaciones realizadas no son las necesarias para mejorar este espacio, porque las obras que hicieron no repararon el firme y "si vuelve a llover, volverán a como estaban antes, por lo que no vale de mucho lo que hicieron y pedimos que actúen", señala. Desde Móvete, apuntan que la falta de aparcamiento en el centro del municipio se agrava durante la campaña de Navidad, debido a la aglomeración de vecinos y vecinas que disfrutan de estas fechas en el casco urbano para realizar las compras necesarias y pasear por el centro. Señala, que el partido ha recogido numerosas quejas de los residentes en anteriores años que "denuncian la escasez y el mal estado de los aparcamientos, llenos de baches y barrizales, zonas por la que tienen que transitar a diario. Por todo ello urge acondicionar el firme de estos espacios en condiciones", apuntan desde el partido.

Por otro lado, desde el partido añaden que el mal estado de las zonas de aparcamientos es un desastre constante en A Estrada, así que "urgimos un acondicionamiento real para ofrecer un buen servicio a los residentes que compran en el casco urbano y fomentar de esta forma el comercio local", señala la portavoz de Móvete.