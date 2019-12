Un vendedor de la ONCE en Silleda reparte un premio de 11.000 euros

Uno de los dos vendedores que atienden el kiosco de la ONCE en la Avenida do Parque de Silleda, Iván Magariños, repartió esta semana un premio de 10.975 euros a una vecina del casco urbano que juega todas las semanas. El premio corresponde a la apuesta 7/39, en la que hay que conseguir una combinación ganadora entre 39 números.

El boleto premiado se vendió el pasado sábado y participó en el sorteo del lunes. La agraciada pasó a comprobar su apuesta anteayer miércoles, pero tendrá que cobrarlo en una entidad bancaria, puesto que los vendedores de la ONCE solo pueden abonar premios de hasta 150 euros.

Iván Magariños lleva siete meses cubriendo una baja laboral en Silleda. Anteriormente estuvo trabajando en puestos de venta de la ONCE en Lalín y A Estrada, cubriendo las vacaciones de sus responsables, y este es el primer premio de cuantía generosa que reparte. "En anteriores ocasiones, entregué boletos premiados con 500 euros, pero ésta es la cuantía más grande que di hasta la fecha". Muestra su alegría, y comenta que la persona agraciada también recibió con muy buen ánimo este gratificación económica.