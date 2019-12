Contenedores con vocación futbolera en Outeiriño y A Gandareira

| Los campos de fútbol de Silleda y A Bandeira presumen desde hace unos días de unos contenedores de vidrio que están causando sensación. Desde luego, no pasan desapercibidos en cuanto a tamaño y a vistosidad. A tono con los lugares en donde están ubicados, los envases de reciclaje tienen forma de balones gigantescos de fútbol, y no solo eso, sino que cada uno luce los colores de su equipo: El colocado en la entrada principal de Outeiriño es rojo y blanco, colores que lleva el C.F. Silleda, mientras que el que está junto al acceso al remozado y premiado estadio de A Gandareira es celeste y negro, acorde con la equipación de la SD Bandeira. La instalación de estos contenedores fue una concesión especial de la empresa responsable del servicio, a petición del alcalde. Eso sí, no debe olvidarse que su primordial función, como la de sus hermanos iglús verdes, es la de recoger vidrio para su recuperación.