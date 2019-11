Explicaciones de la concejala para sus compañeros

Con solo los once ediles en el salón de plenos, Pérez quiso responder al bloque de preguntas de Vilariño. Pero sus explicaciones solo fueron escuchadas por sus compañeros en lo que por parecía un espectáculo grotesco. Al margen de que no hubo posibilidad de discusión entre compareciente y oposición, las preguntas del nacionalista sí fueron escuchadas -al menos una parte de ellas-, pero no el argumentario de la edil para defenderse.

Vilariño acusó al gobierno y a Pérez en particular de haber ocultado un recurso de la empresa, de actuar en connivencia con la concesionaria para no prorrogar el contrato por dos años más e iniciar un pliego nuevo o que las decisiones del ejecutivo habían supuesto un gasto de cerca de 200.000 euros a mayores por negarse a que Galáurea siguiese prestando el servicio con una prórroga. En una intervención difícil de seguir porque Vilariño lanzaba al aire preguntas sin respuesta, pidió explicaciones por el hecho de que se apostase por una licitación a 5 años y con una dotación bordeando el límite legal de 8,7 millones.

Pérez recordó que fruto de su gestión se consiguió que la Xunta ampliase la dotación de horas a mayores de las ya conseguidas por el cuatripartito. La lista de espera pasó de 144 a 91 personas, en la actualidad. Explicó que el recurso citado por Vilariño se produjo, en el pasado mandato, por silencio administrativo y aseguró que la empresa se negó a aceptar la prórroga porque no le darían las cuentas por el mayor coste del servicio y que en octubre avanzó que el precio por hora sería de 16,5 euros, mientras que el estudio de mercado encargado por el cuatripartito lo cifraba en 16,96. Acusó al anterior gobierno de ocultar un recurso, del que ella se enteró por la prensa o que el trabajo del anterior ejecutivo para preparar el nuevo pliego se limitó a un trabajo insuficiente. Y dijo que en cinco meses este gobierno fue capaz de sacar un nuevo pliego, que se iba a entregar hoy ya completo a todos los grupos para que lo estudiasen con detenimiento, por eso no lo trajo para su aprobación. Recriminó al cuatripartito el gasto de 7.300 euros en una aplicación para el seguimiento del servicio que no fue utilizada.