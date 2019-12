La AED apela a la "estabilidad" ante un futuro "que no pinta bien"

La Asociación de Empresarios de Deza aprovechó la celebración de su quinto encuentro anual para mostrar su preocupación por "la coyuntura política" que vive España. "Los empresarios debemos lanzar un mensaje nítido y claro reclamando la estabilidad que necesitamos para poder seguir creciendo y generando riqueza. Y no nos referimos solo a la estabilidad política, que también, sino, sobre todo, a la estabilidad económica, a la estabilidad fiscal y, en general, a la estabilidad de las reglas de juego", manifestó Beatriz Canda, vocal de la AED, que intervino en nombre de su junta directiva, ante las ausencias de su presidente, Antonio Lamas (por enfermedad), y su vicepresidente, David Campos (de viaje).

Quien habló en nombre de la patronal dezana lo dejó muy claro: "El futuro no pinta bien, no vienen tiempos mejores", vaticinó. Desde la AED creen que "todos, políticos y empresarios, deberíamos haber aprendido alguna lección de la crisis que padecimos hace no tantos años y que se llevó por delante en esta comarca cerca de 2.000 puestos de trabajo y docenas de empresas", añadió Canda, para referirse al aprendizaje de una doble lección: "Que los problemas hay que afrontarlos tomando las medidas oportunas, y cuanto antes mejor, y que la única fórmula de minimizar el impacto de una crisis es trabajando unidos y reforzando el diálogo para buscar soluciones consensuadas". "Hay ocasiones en las que parece que sale rentable políticamente vender que los empresarios somos los malos de la película y eso, además de ser falso, no contribuye en absoluto a generar esa estabilidad que precisamos", advirtió la empresaria.

Ante dos conselleiros, tres diputados provinciales y varios alcaldes dezanos, Beatriz Canda repasó algunas de las necesidades perennes de la comarca. Mostró su agrado ante "los avances" hacia la cuarta fase del polígono Lalín 2000, al tiempo que señaló que los 1,5 millones de euros consignados en los presupuestos de la Xunta para 2020 "son un gran paso, pero aún no son suficientes". "Hace falta suelo industrial ya", reclamó antes de mencionar otras tres peticiones históricas: Un "apoyo contundente" al agro para hacerlo "más atractivo, más rentable, más sostenible y más apetecible", y un mayor respaldo a otro sector "vital para los pequeños pueblos", como el del comercio tradicional. Y concluyó con la "ya recurrente" relativa a la autopista Santiago-Dozón (AP-53): "¡Rebaja del peaje ya!".

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, que estuvo acompañado de su homólogo de Cultura e Turismo, el lalinense Román Rodríguez, agradeció la labor que viene realizando la AED desde hace más de 25 años y que "contribuye tanto al impulso del emprendimiento como al desarrollo económico de la zona". Puso en valor el compromiso de las administraciones locales, ya que cuatro de los seis municipios dezanos (Silleda, Vila de Cruces, Dozón y Agolada) ya son "concellos emprendedores", lo que les permite tener prioridad en programas de ayudas vinculadas al empleo y la formación, a la dinamización comercial o a la eficiencia energética. A cambio, se comprometen a rebajas en los impuestos locales de hasta el 95% y a ofrecer más facilidades en el campo de la tramitación administrativa para favorecer la captación de nuevas empresas y nuevas inversiones en el municipio.

La V Xuntanza Empresarial AED, que tuvo lugar esta noche en el Pazo de Bendoiro, premió este año a Frigoríficos Bandeira, GSI Suministros Industriales, Marcaxe, Galitec, Grupo Vilariño, Joyería López Romero, Bar Polo, Facosa y los autónomos Alberto Mouriño y Aser Pereira. El evento fue presentado por la periodista Marga Pazos e incluyó la actuación de la cantante Lucía Pérez.