Crespo anima a Cuíña a recurrir a la justicia si detectó alguna irregularidad en la Feira de Nadal

El auditorio acogió anteayer una reunión para reactivar el Seminario de Estudos do Deza.

El auditorio acogió anteayer una reunión para reactivar el Seminario de Estudos do Deza.

El alcalde lalinense, José Crespo, restó importancia a la denuncia pública de Compromiso por Lalín (CxL) de la supuesta participación del empresario Olegario Costa como mediador del Concello ante al menos una sociedad para la organización del Mercado de Nadal incluso antes de que se cerrase el expediente administrativo del evento. Crespo enmarca las declaraciones de coordinador de CxL, Rafael Cuíña, en una disputa entre él y Costa por razones de índole personal o política del pasado. En todo caso, pide al exmandatario que si tiene argumentos, lo que debe hacer es recurrir a la justicia y presentar una denuncia.

El primer edil remarca que cuando un político tiene indicios "de que hay algo que suena a corrupción por parte del que gobierna, tiene la sagrada obligación de llevarlo al juzgado", dice, como él hizo cuando entendió que había ciertas irregularidades con el cuatripartito. "Si alguien actúa en nombre del Concello el problema es de ese señor [en alusión a Costa], otra cosa es que lo hiciese el ayuntamiento". Aunque insiste en que el gobierno no va a perder un minuto más con este asunto y echa en cara a Cuíña su obsesión con la edil de Comercio, Karen Fernández Lamela, dice que existe una prueba irrefutable que desmonta las teorías de Compromiso. Así, concreta que la junta de gobierno del 18 de noviembre adjudicó a la sociedad Horta Agrelo de Bueu dicho mercado exposición. "Es una empresa que, hasta donde nosotros sabemos, no tiene nada que ver con la empresa de la que habla Cuíña ni creo que Olegario Costa concertara con ella". Cree que al líder de CxL lo que le molesta es que Lamela mejorase la iluminación y otras actividades navideñas. Insiste en que Cuíña debe recurrir a la justicia y si no que deje de enfangar y también que los problemas que tenga con Costa los arregle él, máxime cuando se trata de una persona que fue colaboradora de Compromiso e incluso sonorizó un mitin.

En relación a los contenedores de Calvo Garra dijo que existe un problema difícilmente salvable: el camión de la basura no puede acceder a la rúa "si no hace auténticas virguerías" y también descarta la alternativa del BNG de que el vehículo entre marcha atrás, porque habría que cortar la calle unos instantes. Con todo, dijo que la ubicación se decidirá cuando se acometa la humanización de Principal y Loriga con cargo al DUSI, pues hay peticiones vecinales para que Calvo Garra sea en sentido de bajada y no de subida.

Praza da Vila

Por otro lado, sobre el retraso de las obras de Praza da Vila indicó que todo estuvo supeditado a más de un mes de lluvias o la presencia de estorninos. Crespo prefiere esperar y que la obra quede en perfecto estado, al margen de que, dijo, el director de obra no permite a la empresa la dotación del pavimento mientras duren las precipitaciones.

En otro orden de cosas, el alcalde valoró positivamente su ronda de visitas por las parroquias porque le sirven para tener una hoja de ruta de las demandas vecinales. Y porque, además, dijo, le gustaría que dentro de cuatro años, con él como candidato o no, volver a las parroquias con los deberes hechos.