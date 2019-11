Los concellos hacen públicos sus días festivos del próximo año

Los concellos gallegos ya tienen fijados los festivos locales de 2020, que cobra oficialidad tras su publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia. En las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, la mayoría mantiene los criterios de los últimos ejercicios. Las dos fechas elegidas por cada concello de la zona son las siguientes: Agolada, 29 y 30 de junio, San Pedro y San Pablo; Dozón, 20 de julio y 6 de agosto; Lalín, 21 y 22 de septiembre (lunes y martes de las fiestas patronales de As Dores); Rodeiro, 15 de junio (lunes siguiente a San Antonio) y 8 de septiembre (Nosa Señora do Faro); Silleda, 10 de julio (Festa do Lacón) y 24 de agosto (lunes posterior a la Festa da Empanada de A Bandeira); Vila de Cruces, 10 y 11 de agosto (lunes y martes de las fiestas de Nosa Señora da Piedade); A Estrada, 25 de febrero (martes de Carnaval) y 26 de junio (San Paio); Forcarei, 31 de agosto (lunes de As Dores) y 11 de noviembre (San Martiño); y Cerdedo-Cotobade, 27 de julio (Ecce Homo) y 24 de agosto (San Roque).