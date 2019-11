Un grupo internacional opta también a la compra del Sagrado Corazón

Si no fructifica ninguna de las dos ofertas, el 16 inicia los trámites para el concurso de acreedores

El administrador colegio Sagrado Corazón Deza, Joaquín Pereira, desveló esta tarde que hay otro comprador interesado en adquirir el centro. Este lunes, miembros del grupo internacional Scientia School visitaron el centro y se entrevistaron incluso con el alcalde, José Crespo. Pereira apunta que esta empresa "ve con mucho interés la posibilidad de adquisición del colegio" y resalta que tiene "mucha solidez financiera".

El interés de Scientia School se suma a la oferta del empresario y economista cambrés Venancio Salcines, "que va por buen camino pero no con la celeridad inicial". Pereira contactó con el coruñés, ya por que la tarde tuvo reunión con el comité de empresa, y Salcines le confirmó que su oferta "sigue en pie y con muchas posibilidades". En cualquier caso, las dos ofertas contemplan una "gran reforma" del inmueble y mantendrán, además, los puestos de trabajo actuales.

En vista de esta situación, el administrador único decide posponer la presentación del concurso de acreedores, que ya se había fijado en principio para el 15 de noviembre y luego se pospuso al 30 de mes. Con este nuevo escenario, Pereira da de plazo a los dos posibles compradores hasta el 13 de diciembre para cerrar una u otra operación. En caso de que la venta del Sagrado Corazón no esté cerrada en esa fecha, "el 16 de diciembre iniciamos los trámites para presentar el concurso de acreedores".

Pereira, que compareció ayer tras mantener un encuentro con el comité de empresa, también dio fechas sobre el pago de las nóminas atrasadas al personal de guardería y servicios, las dos áreas que no están concertadas. Ahora mismo están pendientes de abonar los meses de agosto, septiembre octubre y, previsiblemente, noviembre. El administrador del colegio indica que durante la semana pasada pudieron hacerse algunos ingresos y pagar la Seguridad Social, gracias en parte a que la Xunta comenzó a hacer transferencias del concierto educativo. "Durante el primer trimestre, siempre se retrasan" los ingresos de la administración autonómica, apunta Pereira, quien añade que la liquidez que permite abonar los salarios también viene de recibos atrasados que se están pasando a las familias. La previsión de Pereira es poder pagar todas las nóminas pendientes antes del 31 de diciembre.

Pide, por ello, al comité de empresa que no retome las protestas, puesto que las había suspendido hasta este viernes, día 29.