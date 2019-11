Los socialistas acusan al gobierno de hacer peligrar las subvenciones a clubs deportivos

Los socialistas lalinenses acusan al PP de poner en peligro las ayudas municipales a entidades deportivas para el 2019. Estas prestaciones, dice, no fueron convocadas por el gobierno y acumulan "un retraso injustificable y solo achacable a la desidia y a la incapacidad gestora del equipo de Crespo".

Señalan que los clubs necesitan con urgencia estas subvenciones para poder afrontar los gastos del año que está a punto de finalizar, pero a estas alturas no se sabe absolutamente nada de esta convocatoria. "Según nos transmiten desde varias entidades deportivas la preocupación es máxima porque temen quedar sin este apoyo fundamental en caso de que la orden de ayudas no llegue a tiempo en este 2019 y de esa manera no se puedan justificar los gastos de este año".

El PSOE considera intolerable que pesar tener haber concejal de Deportes con un salario de casi 3.000 euros al mes, no sea capaz tramitar esta subvención y siga poniendo de manifiesto que el deporte no le interesa. "Se está demostrando, tal y como adelantamos, que el desconocimiento que Avelino Souto, tercer responsable de Deportes en 6 meses, tiene de este área, causará múltiples perjuicios al deporte lalinense". Ante las preguntas de los equipos por la tardanza de estas subvenciones, la respuesta del gobierno o bien es el silencio o, lo que es más grave, echarle la culpa directamente al interventor. Considera que responsabilizar a empleados municipales para esconder las propias carencias es impropio de cualquier gobierno solvente pero normal en un ejecutivo que está demostrando una manifiesta incapacidad para resolver cualquier tipo de expediente administrativo. Por eso exige que se convoquen de inmediato unas ayudas que en esta época del año ya tenían que estar incluso resueltas y recuerdan que en el anterior mandato los clubs lograron su récord de ayudas, con un total de 70.000 euros.