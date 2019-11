Manuel coego santos, "manolo do chabolo" "Traballando na pedra pasa o día voando"

Manuel Coego Santos posa no interior do mítico chabolo do que se sinte moi orgulloso. // Beranbé/Javier Lalín

Manuel Coego Santos posa no interior do mítico chabolo do que se sinte moi orgulloso. // Beranbé/Javier Lalín

A Asociación de Veciños Bolarqueiros de Noceda, en Lalín, celebra o 1 de decembro no seu local social dous actos conmemorativos. Ademais da inauguración da exposición permanente titulada Pasado e Presente da nosa parroquia, haberá unha homenaxe a Manuel Coego Santos, coñecido por todos como Manolo do Chabolo, autor do Monolito Camiño da Cruz. Este canteiro pasa os días nun local feito coas súas mans despois de ter que deixar de esculpir a pedra por culpa dunha lesión nun ombro.

-Como soubo de que habería unha homenaxe na súa honra en Noceda o 1 de decembro?

-Pois entereime o día da castañada porque dixeron que ían poñer unha placa, pero eu contaba que sería o día do magosto. Pablo foi quen o anunciou e querían facelo conxuntamente cunha exposición sobre a historia de Noceda. A verdade é que estou moi contento porque non o agardaba para nada. Eu contaba con que non fixeran nada porque xa llo dixera eu. Non quería que me fixeran nada, nin que me regalaran nada, pero ao final queren facelo igual.

- Por que deixou a canteiría?

-Tiven que deixalo porque fastidiei un ombro. Vai para sete anos que non me quedou outra que deixalo porque doíame moito. Tiven que coller a baixa e despois operáronme da columna. Por suposto que o boto moitísimo de menos. Quen me dera poder estar traballando porque así ganaba cartos e coa paga que me deron para chegar a fin de mes é moi complicado. Empecei como albanel con meu pai, despois estiven unha tempada traballando no pladur, pero empezou a tirarme un pouco máis a pedra, e como traballo había moito, os últimos anos dediqueime a traballala.

-Que foi o que fixo ca pedra lle tirara tanto naqueles tempos?

-Non sei que dicirche. O que sei é que se che gusta coma me pasaba a min, traballas nela e o día pasábache voando. Se cadra noutros oficios o día fáiseche moi grande pero si che gusta o que fas, non tes hora para traballar. Na pedra perdes o sentido con ela. Tenche que gustar como pasa con todo. De todo o que fixen na miña vida do que estou máis orgulloso é do chabolo.

-Por que é tan mítico este local feito por vostede hai tempo?

-Podo dicirche que pasei moitas horas para poder facelo e que quedase como eu quería. Ademais agora é o que me permite estar un pouco relaxado, non? Date de conta que nun principio era un local para gardar as ferramentas coas que traballaba arreo. Despois, pouco a pouco, a cousa foise desviando e agora paso o día aquí.

-Cando decidiu facelo?

-Todo pasou cando empecei a traballar de autónomo porque onde vivo, abaixo na casa, tiña unha furgoneta con remolque e é costa arriba. Tiña unha finca ao pé da estrada onde tiña un cobertizo para levar a ferramenta. A cousa foi cambiando e foi cando empecei a pensar en facer o chabolo. A verdade é que está sen acabar e pódese dicir que está a medio facer porque falta outro tanto. O que pasa é que fastidiei o lombo e así quedou.

-Que vai ser do mítico chabolo nos vindeiros anos ou cando vostede xa non viva?

-A miña intención é que cando eu xa non estea sexa para o que lle faga falta. Pero aínda queda.

-Esperaba que gustara tanto entre os veciños de Noceda o seu Monolito Camiño da Cruz?

-A verdade é que non. O monolito saíu así. Foi dos primeiros traballos que fixen cando empecei de autónomo. Eu tiña seis meses de paro na empresa na que estaba traballando e pensaba en aproveitalos vendo a ver que daba feito. E todo foi así. Foi unha casualidade, sinceramente.

-De quen se vai lembrar cando lle fagan a homenaxe en Noceda?

-Lembrareime de miña nai e máis da miña avoa, que tiñan a casa aquí cerca. Non viven ningunha das dúas e penso que si estiveran aquí estarían moi orgullosas do que fixen. A verdade é que non sei como vou reaccionar ese día porque non estou nada afeito a este tipo de cousas. Si quero dicir que lles estou moi agradecidos a todos os veciños de Noceda por este detalle que de seguro non merezo.

-Se puidera retocar algo do monolito que fixo para Noceda, faríao?

-É complicado. Penso que o mellor é que se quede como está. A min gústame como quedou e polo que parece aos veciños do lugar tamén. Así que, imos deixalo así porque foi como xurdiu. É unha peza que costou facer pero que pagou a pena só por cousas como o recoñecemento do vindeiro domingo día 1.