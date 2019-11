MAnuel Anxo Rei Chao "Muchos de los políticos mienten y esto lleva a la corrupción, los privilegios y la desigualdad"

Rei Chao con su nuevo libro 'No Goberno dos milagres'.

El escritor estradense y colaborador de varios periódicos locales Manuel Anxo Rei Chao, presenta un nuevo libro: No goberno dos milagres. Es el segundo ejemplar de la triología triología que lleva el nombre Ao paso da política. El acto es el jueves 28 a las 20:30 horas en el MOME. A través de ellos, el estradense pretende contar la situación política actual de una forma más anecdótica para que los lectores reflexionen sobre la misma.

-¿Qué aborda en el nuevo libro?

-Este ejemplar es el segundo de una triología que se llama A o paso da política. A lo largo del libro se recogen los acontecimientos políticos que suceden en nuestro país, contando historias para que sean más fáciles de entender y recordar. Provocan que se piense en la realidad y reflexionar sobre la misma. Es mucho más rica una realidad pensada que la simple realidad. Hablo de los políticos porque la mayoría ocultan información y controlan a los individuos mediante mecanismos sutiles como la falta de transparencia, falseamiento de la información, obstrucción del control social o utilización de la mentira inverosímil. Esto lleva a la corrupción, las desigualdades y privilegios. Todo lo contrario a los principios de la democracia liberal. Hay que resaltar que el poder está concentrado en muy pocas manos, en la democracia de las transición.

-¿Qué período se trata

- No goberno dos milagres abarca el período de Pedro Sánchez hasta las elecciones del 10 de noviembre. Realmente fue milagroso que con 84 diputados, de 350, se hiciese con el control del Parlamento y prosperase la moción de censura contra Rajoy. Aunque luego no consiguió aprobar los presupuestos y no pudo avanzar, por lo que tuvo que convocar elecciones. Este período que estamos viviendo es uno de los más singulares en nuestra democracia a consecuencia del pluralismo, que provoca enormes tensiones en los ámbitos reaccionarios y conservadores porque hace que la democracia sea más transparente. Aunque a veces dificulta la toma de decisiones. A más cultura, más pluralismo. Hubo períodos de regresión de derechos, libertades y expansión democrática. Ahora se puede abrir un período interesante, con el primer gobierno de coalición de la democracia. Los tres libros son de analogías, porque recurro a hechos históricos, anécdotas o mitos para darle fuerza. Establezco una comparación con hechos del pasado que encabezan cada artículo de los 95 que componen el último publicado, para darle una visión comparativa.

-La primera analogía se puede ver en la portada con la figura de Lucrecia, ¿por qué esta imagen para abrir el libro?

-Efectivamente, la primera analogía es la portada en la que se ve a Lucrecia adyacente después de suicidarse clavándose un cuchillo en el corazón tras ser violada. Ella no fue capaz de vivir con la indignidad que le suponía eso. A raíz de ahí se montó una revolución social en Roma de consecuencias nefastas para la monarquía. Lucrecia es el primer personaje de la historia real que empezó con el feminismo. Estamos viviendo una situación en la que se ve que el problema más grande que tenemos en la desigualdad entre los hombres y mujeres. Entonces creo que estamos en un período en el que está cuestión va a influir seriamente, porque se encaminará la igualdad.

-Para contextualizar la política, resalta algunos de los temas que influyen en la misma, ¿cuáles y como afectan a la situación?

-Temas importantes que se tratan son el pacto andaluz, la desintegración de En Marea, el Proces, el cambio climático, el master de Cifuentes, el movimiento feminista o el gobierno de Portugal, entre otros. Se tratan cuestiones de cierta relevancia para poder analizar con facilidad la situación. En el libro recurro a una anécdota para explicar la exhumación de Franco, otro tema con mucha trascendencia. Cuando murió el caudillo, se inició un período de democracia en nuestro país. Entonces altos jefes de la Armada se reunieron con el antiguo Rey para decirle que si Franco estuviera vivo no permitiría ese escándalo. Entonces yo utilizo eso como broma para significar que Franco no permitiría tampoco su exhumación.

-¿Las fechas hacen referencia al día del suceso?

-En cada artículo está la fecha real en que fue escrito. A veces fue publicado en algún periódico y aparece la fecha en la que fue publicado.

-¿Lo que sucede a nivel internacional influye en la política española?

-Hay acontecimientos internacionales que tienen una relevancia económica e influyen directamente. Luego hay otros que influyen en la forma. Por ejemplo, determinadas decisiones en el Parlamento Británico influyen en como se debería interpretar la democracia. Ese tipo de situaciones tienen que ver en la forma y a veces en el fondo.

-¿Qué se podrá leer en el tercer libro de la triología?

-El tercero lleva el título de la triología Ao paso da política. Se publicará, aproximadamente en el próximo verano. Creo que mostrará muy bien el contenido de los tres libros, por eso se titulará como la triología. Escogí esa fecha porque vamos a vivir un corto período intenso polítiamente hablando y en esas fechas vamos a saber si el gobierno de coalición se consolida o está destinado al fracaso. Tengo esperanzas en que se consolide, pero todo este período desde la investidura hasta los seis primeros meses, definirán si la legislatura llegará hasta los cuatro años. El libro ya está iniciado porque empieza justo después de la convocatoria de las elecciones, y abarcará hasta el próximo verano.