Codeseda se vestirá de luz durante la Navidad

El lugar de Codeseda se vestirá esta Navidad de luz con motivo de la iniciativa denominada "Unha aldea no Nadal" organizada por la Asociación Amigos Casa Museo do Patrón en colaboración con Morea, Aspadeza, Cogami y Club Hípico Juan Oliveira. La propuesta lúdica navideña quiere ser el preludio del Año Santo de 2021 con una serie de actividades previstas entre el 8 de diciembre y el 6 de enero. En todo ese tiempo esta aldea de Doade organizará contará con una iluminación especial y organizará visitas guiadas al Museo Casa do Patrón y la exposición de belenes, de martes a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas por la tarde. La aldea cogerá también un mercadillo artesanal los días 15, 22 y 29 de diciembre de 16.00 a 20.00 horas.

El día 8 de diciembre tendrá lugar el encendido de la iluminación y de la música ambiental en Codeseda, en un acto que está previsto para las 18.00 horas. El día 15 la programación incluye un taller de pan a las 17.00 horas, con degustación de pan y chorizos para los presentes a partir de las 18.00 horas. Para el día 22 está prevista la visita del Apalpador a la aldea en torno a las 17.00 horas. Media hora después dará comienzo el taller y el concurso de adornos navideños organizados por los promotores de la iniciativa. La jornada se cerrará con la actuación de la Coral Polifónica de Lalín a partir de las 18.00 horas. La programación de diciembre se cierra el domingo día 29 con la realización de un taller de repostería navideña con degustación a las 17.00 horas. El dúo Iria y Diego pondrán el colofón a ese día con una actuación a las 18.00 horas.

Reyes Magos

La propuesta "Unha aldea no Nadal" continuará en el mes de enero con dos fechas. El domingo día 5, a las 11.00 horas, tendrá lugar la visita de los pajes, con la recogida de las cartas para los Reyes Magos entre los presentes. Al día siguiente, los cantos de Reyes están previstos para las 17.00 horas a cargo del grupo Os Trasnos de Doade, que recorrerán la aldea con su música. El monologuista Celso Fernández Sanmartín ofrecerá una sesión en la carpa montada para la ocasión a las 18.00 horas y la programación navideña de Codeseda concluirá a las 19.00 horas con una chocolatada y el apagado de las luces navideñas. Manuel Blanco fue el encargado de presentar ayer el evento en el Concello de Lalín recordando que esta iniciativa "no interfiere para nada los actos previstos en el pueblo de Lalín".