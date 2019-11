Botos organizará la matanza tradicional

La parroquia de Botos será el escenario de la vigésimo primera edición de la Matanza Tradicional do Porco, un evento etnográfico organizado por el Concello de Lalín dentro de la programación de la Feira do Cocido.

El anuncio se produjo un día después de que el alcalde, José Crespo, y el concejal de Festas, José Cuñarro, se lo adelantasen a los vecinos de Botos en el transcurso de una reunión enmarcada en el recorrido que el mandatario y sus concejales están realizando por las parroquias del término municipal. "Botos es una de las pocas parroquias grandes y extensas en las que quedaba por celebrarse la matanza y además tuvimos muchas ofertas de vecinos para organizarla; de ahí que nos pareció acomodado desarrollar la próxima edición en ella", declaró el concejal. "Para mí, tengo que decir, que será un honor trabajar en la organización del que es uno de los eventos más auténticos de nuestra Feira do Cocido, por su carácter altamente etnográfico, máxime cuando se trata de mi parroquia y lo hago desde la responsabilidad de ser el concejal de Festas y del Rural", añade Cuñarro Torres.

El gobierno local indica que esta celebración está previsto que se desarrolle el domingo, 2 de febrero, y en cuanto al emplazamiento, el concejal señaló: "quedamos de juntarnos otro día con los vecinos y decidir el lugar donde se va a hacer, aunque ya estamos trabajando con varias posibilidades pero, en todo caso, será en un inmueble que trataremos que sea singular", concreta. "Cuando tengamos los detalles organizativos más avanzados los iremos dando, pero procuraremos que sea un evento en el que participe el mayor número de vecinos y que atraiga el mayor número de visitantes", indica.

Botos será escenario de la 21ª edición de una cita etnográfica que hasta el momento ya se celebró en las siguientes parroquias del municipio lalinense: Cercio (2000), Goiás (2001), Zobra (2002), Prado (2003), Moimenta (2004), Galegos (2005), Vilanova (2006), Palmou (2007), Vilatuxe (2008), Santiso (2009), A Xesta (2010), Sello (2011), Donramiro (2012), O Corpiño (2013), Rodís (2014), Bendoiro (2015), Soutolongo (2016), Bermés (2017), Moneixas (2018) y este año fue en Donsión.