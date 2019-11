Alertan de árboles caídos en Oirós que impiden el acceso

Un vecino de la parroquia cruceña de Oirós denuncia distintas incidencias provocadas por el temporal del pasado 14 que les está ocasionando todavía incordios a los lugareños. "Después del temporal, continúan sin ser retirados tres árboles caídos que impiden el paso a varias viviendas", apunta este vecino. Además, señala que se "ha dañado el tendido eléctrico o de telecomunicaciones, que desconozco que si está o no en uso actualmente, y también el cierre de una propiedad".

Asegura que ha intentado ponerse en contacto con algún responsable del ayuntamiento, pero que no lo ha conseguido. "Han transcurrido ocho días y después de que me hayan dirigido al alcalde, no he conseguido que atiendan a mis llamadas ningún miembro del equipo de gobierno", afirma.

Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están provocando más que un incordio a los vecinos. Hace unos días se quejaban también de la caída de un árbol en el lugar de Moi, en Saa (Dozón) o esta semana, residentes en Agolada y Lalín sufrieron las consecuencias de no tener teléfono ni internet. Y mientras continúan las incidencias por el mal tiempo. Ayer por ejemplo, los bomberos del Parque Intercomarcal tuvieron que retirar sendos árboles en Silleda y en la parroquia estradense de Lagartóns.