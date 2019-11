Reducir los coches, alternativas sostenibles e intermodalidad, claves de la movilidad urbana

El crecimiento de esta segunda edición de la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera (ExpoBus Iberia) "ratifica su éxito y la consolida como punto de encuentro y referencia para los profesionales del sector a nivel nacional". Así lo manifestó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la inauguración de una cita que continuará hasta mañana, sábado, en Silleda, y que reúne a 152 firmas expositoras, un 50% más que el año pasado.

En el recorrido inaugural también estuvieron presentes los alcaldes Manuel Cuíña (Silleda), Luis Taboada (Vila de Cruces) y Luis López (Rodeiro), así como el director general de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, y el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro. Este último participa hoy en una de las jornadas técnicas para presentar el Plan de Transporte de Galicia.

ExpoBus comenzó con una jornada centrada en el futuro del transporte urbano, en la que debatieron dos reconocidos expertos en el ámbito de la movilidad. Uno de ellos fue Guiseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible e Infraestructuras del Transporte del Ayuntamiento de Valencia, donde en los últimos años se ha realizado una importante transformación del transporte público. Esta ha incluido, entre otros aspectos, el cambio de 20 líneas y la compra de 180 nuevos autobuses eléctricos e híbridos, suponiendo un incremento de los viajeros en cerca de un 11% y una reducción de vehículos del 4%. El otro fue Marc Iglesias, responsable de Proyectos de Movilidad Limpia del Área Metropolitana de Barcelona. Pionera en afrontar los retos de la movilidad urbana, entre sus últimas acciones está la ZBE de Barcelona, zona libre de emisiones que se pondrá en marcha el 1 de enero y en la que se estima que se reduzcan 50.000 vehículos.

Durante el transcurso de este debate se destacó que, en un momento de máxima transformación urbana y un cambio de paradigma en España, se debe garantizar una movilidad universal y poner en valor el espacio público. De cara a un cambio de modelo de movilidad, señalaron como retos conseguir ciudades saludables y económicamente sostenibles, además de luchar contra el cambio climático. Y se establecieron como claves disminuir la presencia de coches privados en las ciudades y ganar espacio para un transporte público sostenible, reducir la dependencia de combustibles fósiles, potenciar alternativas tanto de transporte público como de otros medios como bicicletas o patinetes y conseguir una intermodalidad que conecte los distintos sistemas de transporte. Ambos incidieron en la necesidad de una ley de financiación del transporte que permita realizar proyectos.

Hidrógeno, alternativa viable

A continuación, se llevó a cabo una conferencia en la que Carlos Merino Rodríguez, jefe de la Unidad de Aplicaciones del Centro Nacional del Hidrógeno, destacó que los autobuses de hidrógeno no solamente son una alternativa viable sino que cuentan con importantes ventajas. Entre ellas, su autonomía, entre 300 y 350 kilómetros, o su rapidez en la recarga. Señaló que no es un combustible importado y que juega bien el papel con las energías renovables. La sesión concluyó con una ponencia de Daimler Buses, con intervención de Pablo Sainz Paredes, director de servicios digitales de Omniplus ON.