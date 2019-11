"Es satisfactorio ver que el trabajo tiene sus frutos"

Claudia Carballo (Silleda) a sus diecisiete años estudia segundo de bachillerato y consiguió el segundo puesto en el concurso de Internecentros a nivel nacional. Además, está en el sexto curso del Grado Profesional en la especialidad de saxofón en el conservatorio estradense.

-¿En qué se centraba el concurso?

-El concurso se celebraba en toda España y yo participé a nivel autonómico para escoger al representante de Galicia para ir a Alicante. Solo era elegido el primero y yo quedé en el segundo puesto, que es el primero de reserva en caso de que no pueda asistir el ganador, y por último está el tercero que es el segundo de reserva.

-¿Cómo decidiste presentarte al concurso?

-Pues me enteré con muy poca antelación de la fecha de cierre para poder asistir y la verdad es que fue una motivación para estudiar. Tenía la idea de ir, pero sin pensar en llevarme ningún premio ni de dar la talla, viendo, sobre todo, el nivel que había en el concurso, ya que era muy alto.

-Entonces, ¿superaste las expectativas que tenías al conseguir el segundo puesto?

-La verdad es que fue una satisfacción enorme y también un orgullo, no solo por mí sino por el trabajo que hacen conmigo, tanto Javier, mi profesor de la Escuela de Silleda, como los demás y ver que todo el trabajo tiene sus frutos, y todo esfuerzo tiene su recompensa.

-¿Cuántos años llevas en la música?

-La verdad es que llevo desde los siete años, así que es una década. Todo empezó porque vi a mi tía tocar el saxofón y desde entonces dije que ese iba a ser mi instrumento y desde esa decisión empecé. Los niños no lo tienen tan claro de pequeños, pero yo la verdad es que sí, desde el primer momento.

-Después del buen resultado, ¿tienes previsto presentarte a más concursos?

-Sí, yo quiero estudiar el Grado Superior de Música, así que me seguiré formando. Por supuesto que participaré en más concurso y actividades que no sean no solo por premio sino que por fomentar la actividad musical. Mi objetivo es dedicarme a la música, porque es mi vocación. En un principio seguiré con el saxofón, pero no descarto la rama de dirección porque es algo que me llama la atención.

-¿Cómo ves el nivel de la música de ambas comarcas?

-Hay un nivel muy alto. Veo que hay gente muy preparada y, a veces, a los músicos de aquí, del interior, o de nuestros conservatorios no se les valora tanto como los de otras grandes ciudades. Sin embargo, creo que hay muchos músicos muy trabajadores, no solo en los conservatorio, sino en las escuelas también, se ve en luego en los grados superiores.