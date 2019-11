"Entrar en la Orquesta Joven de Galicia te da prestigio"

El Conservatorio de A Estrada destaca a dos de sus músicas por los objetivos que consiguieron. Desde el centro destacan que "es un orgullo tener alumnado que se esfuercen por tener una buena formación musical". La primera es Belén Troitiño, que ha conseguido entrar de forma activa en la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, superando dos pruebas entre más de una veintena de candidatos. La segunda es Claudia Carballo que logró el primer puesto de reserva como representante de Galicia en el campeonato nacional de Intercentros que se realiza en Alicante.

Belén Troitiño (San Xurxo de Cereixo, A Estrada) a sus dieciséis años estudia primero de Bachillerato y fue elegida para formar parte de la Orquesta Joven de Galicia. Además, está en el conservatorio en el quinto curso de Grado Profesional en la especialidad de clarinete y forma parte de la Banda de Música de A Estrada.

-¿Cómo surgió la posibilidad de entrar en la Orquesta Joven de Galicia?

-Este año, la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ofreció pruebas para formar parte de ella y una de esas era de clarinete. Yo la tuve el día cuatro de este mes. La prueba consistía en dos fases, en la primera estábamos 21 clarinetistas. De todos ellos pasaban unos nueve a la segunda fase. En ella, teníamos que tocar todos unos movimientos del concierto de Mozart para clarinete y en la segunda eran solos de orquesta y así. Yo pasé a la siguiente fase y el segundo día nos dieron los resultados, en los que se escogían a dos, en el que salía como una de las alumnas activas. Esto quiere decir que voy a ir siempre a los encuentros y tendré muchas clases; luego están los reservas que van cuando no puede asistir un activo.

-¿Fue muy satisfactorio el resultado?

-Claro, porque es algo prestigioso en Galicia a nivel musical. Actualmente la Orquesta Joven de Galicia es una de las mejores de España, porque tiene mucho nivel. Cuando llegué allí, lo primero que pensé es que no iba a entrar, pero cuando vi que estaba activa, no me lo creía. Yo creo que el nivel musical en Galicia está subiendo más.

-¿Cómo te enteraste de la prueba?

-Es la primera vez que iba a una prueba de orquesta. Estoy en la edad en la que te puedes empezar a presentar. El año pasado, mi profesor empezó a prepararme para que cuando cumpliese los 16 me presentase a una de estas pruebas si la había. Llevaba tiempo preparándola.

-Fue en parte por la motivación del profesor

-Sí, claro. Si no fuera por el profesor yo no estaría en la orquesta. Es una persona que me ayuda mucho y me enseña mucho, en general. Todo es gracias a él.

-¿Dónde ensayarás con la Orquesta?

-Pues en el Palacio de la Ópera en A Coruña. Ya fui convocada para el primer encuentro será del dos al siete de enero, finalizando con mi primera actuación como integrante de la orquesta, que será el Concierto de Reyes.

-¿A qué edad empezaste en la música?

-Empecé con cuatro años y a los siete me inicié en el clarinete. Es algo a lo que me quiero dedicar; mi idea es combinar los estudios de Grado en Educación Primaria con el Grado Superior de Música. Yo quiero tocar en una orquesta cuando sea adulta.