Una creación de José Varela se suma a la muestra de artistas dezanos del museo

La obra 'The Arch' engrosará los fondos del museo municipal de Lalín.

La exposición Artistas de Deza en la colección del Museo acaba de ser ampliada con la obra The Arch, de José Varela. Nacido en Venezuela en 1983, hijo y nieto de emigrantes lalinenses y vecinos muy conocidos de la comarca, es ingeniero de sistemas y fotógrafo profesional. A los 17 años empezó a interesarse por los medios audiovisuales, en particular por la fotografía que lo llevó tener una segunda vocación y pasión que muestra en sus instantáneas.

Después de trabajar con fotografía comercial con profesionales de fama mundial como Gustavo Dao, comienza estudios técnicos de manejo de la luz y composición fotográfica en el NEIP (New York Institute of Photography), aunque se considera autodidacta. Ganó numerosos premios y menciones honoríficas en los diversos concursos, galerías y ferias de arte las que concurre. Realizó muestras en diversos países como Shanghai, New York, Miami, Las Vegas, Bruselas, Seúl e Italia.