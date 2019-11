Una auditoría sustituirá a las urnas de votación en los locales por la calidad de cocido

La responsable municipal de Turismo de Lalín, Begoña Blanco, valoró positivamente la primera de las reuniones de organización del Mes do Cocido. En el encuentro celebrado anteayer, la totalidad de los restauradores presentes y otros que no pudieron acudir transmitieron al Concello su intención de continuar participando en esta iniciativa de difusión y promoción de la Feira do Cocido, con lo que el número de restaurantes participantes será semejante al de los años anteriores.

Profesionales y gobierno sí decidieron introducir cambios en el proceso del sello Compromiso de Calidade, una iniciativa impulsada hace ocho años para controlar la calidad de la materia prima y el servicio ofrecido a la clientela en los restaurantes. Así, por unanimidad, se decidió que las urnas y encuestas que cubrían los comensales en los establecimientos dejarán paso a una auditoría externa, de la que en la próxima reunión se concretarán más detalles. En la reunión también se puso encima de la mesa que el pin oficial del Cocido podría partir de la propia creación del cartelista o no, en caso de que el artista decline esta posibilidad, con lo que para el diseño se tomaría como referencia alguno de los cerdos decorados por artistas. Lo que sí pidieron los presentes fue que se agilizase el reparto de las insignias.

Además de que este plato pueda ser ofrecido por el mayor número de restaurantes posible, incluso valorando la posibilidad de, al margen de los que lo sirven a diario, haya otros se puedan alternar. La próxima reunión de trabajo entre gobierno y restauradores tendrá lugar el 12 de diciembre.