Taboada replica que el personal del matadero amagó con el cierre

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, replica las críticas del PP sobre la falta de expedientes de la reparación de la cubierta del matadero. Taboada no aclara si existe documentación o no que justifique la premura de estos trabajos, pero recalca que "la obra era realmente de urgencia y ante la amenaza de lluvia en los días posteriores, la actuación tenía que ser inmediata. El veterinario responsable del matadero aseguró que así no podía seguir trabajándose, y que se tenían que paralizar los trabajos si continuaba entrando agua en las instalaciones". Taboada afirma que el propio personal le indicó que "estaban cansados de comunicarle al anterior gobierno" el estado de las instalaciones, sin que obtuviesen respuesta por parte del ejecutivo, según el actual regidor.

Taboada añade que, ante la alerta del veterinario, decidió actuar con carácter de urgencia para no paralizar la actividad y no poner en riesgo los puestos de empleo de estas instalaciones. Por eso, el alcalde le pregunta a su antecesor en el cargo, Jesús Otero, "¿por qué no se actuó con anterioridad sabiendo que estas filtraciones venían produciéndose desde hace años y usted estaba al corriente de la situación?".

En cuanto al informe de las obras, Taboada despacha la pregunta diciendo que "hasta me parece burlesca la pregunta, hacia mí y hacia los empleados del matadero". Tampoco explica qué proceso se siguió para este contrato menor (la ley marca la petición de tres presupuestos), sino que se limita a apunar que estos trabajos fueron acometidos "por vecinos de Cruces, y dada la urgencia de las obras, se contrataron a los primeros que dijeron que podían ejecutarlas en esos días".

Un coste de 6.000 euros

Taboada aprovecha para cargar contra los últimos gastos que hizo el PP en su mandato, en la Festa do Galo de Curral. Cuestiones que se gastasen 30.000 euros en la contratación de dos orquestas, en lugar de destinar parte de esta cuantía "en unas instalaciones donde se pueden conservar unos puestos de trabajo, que además generan riqueza para el pueblo y cuyo importe final rondará los 6.000 euros". Taboada, cuya empresa de construcción acometió durante años buena parte de la obra pública de Cruces, se queja ahora de que en los tres últimos años de mandato de los populares "el 70% de las obras ejecutadas en el concello eran adjudicadas a empresas que no eran de Vila de Cruces".