Mini chefs de productos locales

Alumnado de quinto y sexto de los colegios rurales aprenderá con Iván Méndez y un nutricionista los valores de los productos locales. Además, tendrán que convertirse en chefs para elaborar una receta por cada uno de los centros y conseguir llegar a la final. En el Nuevo Mercado cocinarán el menú ganador escogiendo los productos y luego lo degustarán.

Saborea A Estrada vuelve este año tras el éxito que tuvo la anterior edición. Es una actividad que nació con el objetivo de dar visibilidad a los productos autóctonos y también para contagiar el hábito de comprar en el Novo Mercado. La concejala de Educación, Amalia Goldar, el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán y la cocinera local, Tere Rico, fueron los encargados de presentar estas jornadas acompañados de miembros de la sidrería Peroja, que apoyan la actividad. Se realizarán mañana, día 20, el miércoles 27 y el sábado 30.

El año pasado se llevó a cabo en los colegios del casco urbano, pero esta edición se ha trasladado a los centros del rural, a alumnado de quinto y sexto de Primaria. Mañana, se harán unas jornadas de divulgación en los colegios: Manuel Villar Paramá (9:00 horas), Cabada Vázquez (10:30 horas), O Foxo (11:45 horas) y Oca (12:45 horas).

El objetivo es poner en valor el alimento agrícola que hay en la zona. A través de un nutricionista y un cocinero, los pequeños conocerán la importancia de los alimentos naturales de cercanía. "No es que el otro sea malo, pero por ejemplo, el año pasado analizaron una manzana y no es lo mismo un alimento que este tratado con ceras y cámaras, que uno natural. El aspecto puede ser mejor y aparentar ser más, pero la calidad nutritiva y demás no es lo mismo, aunque sea más fea", aclara Óscar Durán. Cada colegio realizará una receta que valorará el cocinero Iván Méndez, finalista de los premios Bocuse d'Or. Méndez elegirá una que luego preparará acompañado del alumnado el día 27. En Cociña con Xente Miúda estarán por el Nuevo Mercado escogiendo los productos necesarios para elaborar el plato y luego tendrán una degustación.

Tere Rico estará el día 30 a las 11:00 horas en el Novo Mercado elaborando tapas dulces y saladas para los presentes y con la compañía de la Asociación de Sidreros. Además, en esta jornada, habrá un cocinero reconocido a nivel gallego del cual aún no revelaron el nombre.