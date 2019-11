Investigan a tres cazadores furtivos tras ser sorprendidos en una zona libre de Zobra

La Consellería de Medio Ambiente instruye tres expedientes contra otros tantos cazadores furtivos por caza ilegal de liebres en Lalín. Fueron sorprendidos, por la noche, en montes de la zona libre de Zobra. Los hechos tuvieron lugar días atrás y la localización de los tres cazadores obedeció a un control de seguimiento, ya que los agentes medioambientales tenían sospechas muy fundamentadas sobre esta actividad ilícita.

De los tres cazadores furtivos, uno de ellos vive en Vilatuxe. Además, uno de los tres investigados acumula ya denuncias anteriores por otras cuestiones relacionadas con la caza. Cuando los agentes les dieron el alto, los tres se dieron a la fuga y dejaron escondidos una escopeta y dos liebres muertas, éstas metidas dentro de una bolsa de basura. Por el momento no hay personas detenidas, y los expedientes están en fase administrativa. Pero el arma abandonada permitió localizar a su propietario a través de su numeración. Este hecho, precisamente, motivó que la Guardia Civil cursase su propio oficio, ya que en teoría el propietario o la persona que estaba usando esa arma (en caso de que el dueño demuestre, por ejemplo, que se la había prestado a alguien a través de un documento escrito) no puede deshacerse del arma.

Mayor control nocturno

Fuentes medioambientales señalan que la práctica del furtivismo está yendo a más desde la recesión económica, tanto en la caza como en la pesca y el marisqueo en las rías. En cuanto a la caza, no es la primera vez que los tecores de la comarca alertan de estas acciones no ya solo en terreno vedado, sino incluso con métodos prohibidos como el uso de hurones para levantar a los conejos o sistemas de visión nocturnos. En este punto, los presidentes de varios tecores de la comarca dezana recalcan que los agentes medioambientales del área "están realizando un buen trabajo". De hecho, este servicio de vigilancia ha tenido que intensificar sus controles nocturnos por los montes. Las sociedades cinegéticas condenan de forma especial el furtivismo contra la liebre, una especie que no abunda y que, por otra parte, no suele ser perjudicial para la labor agroganadera.