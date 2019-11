Jornadas sobre patrimonio castreño en Casa do Patrón

| El Museo Etnográfico Casa do Patrón alberga este fin de semana unas jornadas sobre la cultura castreña. Uno de los episodios destacados de ayer fue la presentación del libro O Castro de Doade, unha fortificación da Idade de Ferro no corazón do Deza, coordinado por la directora de la última excavación, Vanesa Trevín. Antonio Presas habló sobre el clima de la parroquia y Xoán Carlos García Porral lo hizo sobre sus leyendas, entre otros intervinientes. Las actividades siguen hoy.