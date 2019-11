CxL pide la comparecencia de Crespo en pleno por "mentir" sobre la nueva ambulancia

Compromiso por Lalín exige la comparecencia plenaria del alcalde, José Crespo, para explicar "a qué se deben sus mentiras" sobre la segunda ambulancia para la comarca. Su coordinador, Rafael Cuíña, califica de "grave intento de engaño" un argumentario que difundió el PP el viernes por la noche en el que se afirma que desde el 1 de diciembre habrá otra ambulancia, que llevará médico cuando sea necesario.

CxL habla de un gobierno local "dispuesto a pasar por encima de las necesidades sanitarias y vitales de Lalín con tal de que su partido no salga políticamente dañado". "Aplican la política de la barriga llena a base de magostos y mentiras, y sacan pecho miserablemente mintiendo sobre una ambulancia que el propio Crespo presumía de que había sido gracias a sus gestiones siendo oposición", manifiesta Cuíña, que insiste en que "Lalín no puede permitirse las mentiras de Crespo y Feijóo, y más cuando estas tienen el resultado de muertes". Le resulta curioso que el PP diga que no votó en contra de la ambulancia, sino de "pedirla con pancartas", después de que Crespo se pusiera detrás de una "contra la familia Guerral" o del Sagrado Corazón, "mientras Cuíña estaba en contacto con un comprador que ya lo está valorando".

La iniciativa parlamentaria que echó abajo el PP esta semana era del BNG, que sigue con su recogida de firmas para reclamar una ambulancia medicalizada en la comarca. Hoy lo hará en la feria de Vila de Cruces.

Carencias en A Bandeira

Por otra parte, usuarios del consultorio médico de A Bandeira vuelven a alertar de la política para la cobertura de su personal sanitario. Señalan que desde hace semanas, cuando uno de sus dos facultativos coge días de vacaciones o está de baja, desde Sanidade se envía cada día un sustituto diferente. Esto provoca retrasos en la atención a los pacientes, debido a que estos nuevos médicos tienen que revisar cada historial para ponerse al día. Piden que las sustituciones, también en enfermería, sean siempre con el mismo personal.