El Cocido ya habla inglés

La página web de la Feira do Cocido ( feiradococido.lalin.gal) ofrece desde hace unos días sus contenidos en inglés, además de en gallego y castellano. Es uno de los pasos necesarios y obligatorios dentro de los requerimientos de la nueva orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para los aspirantes a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional (FITI). La traducción al inglés de los contenidos de la página web "amplía de forma notable la cantidad de internautas que pueden acceder en su lengua nativa a la información de la feria", explica la edil de Turismo, Begoña Blanco. En los próximos días se completará la incorporación del idioma inglés a las redes sociales de la feria para cumplir la normativa.

En las últimas semanas se estuvieron elaborando los informes necesarios y los trámites precisos para volver a confeccionar el expediente de solicitud de FITI, cuyo primer paso se dio con la aprobación en el pasado pleno del acuerdo por unanimidad de la corporación. Entre los informes necesarios que se incorporarán al documento de solicitud de declaración, que se rematará en las próximas semanas, figuran los de posicionamiento en internet de las páginas y contenidos de la feria, la condición de responsive y accesibilidad triple A de la web, la certificación de asistentes a los eventos y la disponibilidad de plazas hoteleras.

Otra de las novedades sobre las que se deberá informar y certificar en el expediente es la inversión de al menos el 10% del presupuesto total de la feria en publicidad, difusión y promoción. Este porcentaje ya se estaba cumpliendo en las últimas ediciones, sobre las que se realizará el informe, al computar tanto el gasto publicitario como las acciones de presentación y promoción del evento por diversos puntos de Galicia. Una vez completada la elaboración de todos los informes y cumplimentados todos los requisitos, se elaborará el expediente, que solo quedará pendiente de los impactos en prensa internacional sobre los que también se está trabajando ya para alcanzar el mínimo de diez publicaciones válidas que deben acompañar las correspondientes traducciones y certificaciones de los medios.

Convocatoria

Por otra parte, Blanco ha convocado a los hosteleros que participaron en las últimas ediciones del Mes do Cocido a un encuentro de coordinación para preparar este evento, que llega a su 21ª edición. La reunión tendrá lugar mañana, a las 19:00 horas, en la sala de prensa del concello y pueden asistir todos aquellos hosteleros interesados en participar, bajo el Compromiso de Calidade. En la cita se decidirán detalles relativos a este período de promoción del plato típico y cuestiones relacionadas con la feria, como presentaciones y eventos paralelos, además de atender las inquietudes del colectivo. La concejala, que convocó personalmente a la mayor parte de los hosteleros que suelen participar en el Mes do Cocido, pide "la mayor afluencia posible" para este primer encuentro, "en el que se sentarán ya algunas bases del evento". En este sentido, se trabaja desde hace semanas en la elaboración de pliegos para diverso material de logística, así como en los procedimientos relacionados con los espónsores y colaboradores de la LII Feira do Cocido.