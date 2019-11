El bipartito aclara que no tuvo prórroga para 'O teu primeiro emprego'

El bipartito sale al paso de varias acusaciones del PP, convertido ahora en el principal partido de la oposición. Sobre la pérdida de la ayuda para la contratación de dos animadores dentro del programa provincial O teu primeiro emprego, recuerda que el gobierno local aprobó las bases de selección según lo que marcaba el BOP del 15 de mayo. El Servizo Público de Emprego seleccionó a tres candidatos para ambos puestos. De ellos solo se presentó uno en el consistorio y, finalmente, esta persona no formalizó su solicitud.

Vista la situación, el gobierno local decide realizar una convocatoria pública, difundida por FARO el 18 de agosto. El SEPE envía en esta ocasión a dos personas, "que no trajeron la documentación suficientemente acreditada". Como era el último día para presentar las solicitudes, el bipartito pidió una prórroga, que no le fue concedida. Así las cosas, el gobierno de coalición recalca que "no solo no perdimos la ayuda sin justificación, sino que además intentamos de todas formas llevarla a cabo, a pesar de no conseguir el resultado deseado".

Sobre la renuncia a la ayuda de más de 8.000 euros para una jornada gastronómica y cultural en Camanzo, el ejecutivo local insiste en que no podía asumir el coste que le correspondía, en torno a 5.000 euros. Le espeta al líder popular, Jesús Otero, que "cuando hable de mala gestión del nuevo gobierno recuerdo los 29 años que estuvo él en el cargo. Si no gastase 20.000 euros en las orquestas París y Panorama, o casi 60.000 en la Festa do Galo, o demás gastos innecesarios mientras estuvo en el gobierno, posiblemente sí se podría invertir en bandas, corales y colectivos culturales". Añade que quedaron facturas sin pagar y, sobre la visita del presidente de la freguesía Serro Ventoso, el bipartito insiste en que ni el gobierno ni los funcionarios recibieron una llamada de Carlos Manuel Amado, avisando de su visita a Cruces.