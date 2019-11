Taboada: "Me presenté a la mancomunidad para favorecer a mis vecinos"

El alcalde Vila de Cruces y recién nombrado presidente de la Mancomunidade Terras de Deza, Luis Taboada, lamenta los insultos recibidos hacia su persona durante el pleno de esta entidad, celebrado el pasado lunes, en donde él salió elegido presidente, tras conseguir el apoyo del Partido Popular. "Porque los insultos no vienen a nada", considera y puntualiza rotundamente que "si me presenté a este cargo es para favorecer y apoyar a mis vecinos en todo lo que pueda y quiero recalcar que no estoy en la mancomunidad por ambición".

Insiste en que fue un candidato más que se presentó. " Y se lo comuniqué antes a todos y sí le pedí el voto a Álex Fiuza por ser de mi pueblo y concejal, pero a los otros no", subraya. Cabe recordar que el exalcalde de Lalín, Rafael Cuíña, lo acusó de haberse saltado un acuerdo con las demás fuerzas para investirlo a él presidente con carácter rotatorio. Luis Taboada ya como el cuarto presidente de la entidad supramunicipal dezana revisó la maquinaria de la mancomunidad y apunta que "es necesario actualizarla y más tal y como están los concellos y con las necesidad que tenemos todos los municipios y por ello, le pediremos a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra que nos echen una mano para poder adquirir nuevos equipos", apunta.