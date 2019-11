El Gobierno gallego rechaza dotar a Deza de una ambulancia medicalizada con base en Lalín

Los votos del PP, grupo mayoritario en la cámara autonómica, tumbaron la iniciativa del BNG referente a las solicitud de una ambulancia medicalizada para la comarca dezana con base en Lalín. La propuesta fue defendida por el parlamentario Luis Bará y contó con el respaldo de las fuerzas de la oposición.

El nacionalista demandó, en el pleno de ayer, la dotación de una nueva unidad para poder ofrecer una rápida respuesta a las urgencias. Por parte del ejecutivo intervino Aurelio Núñez Centeno, quien argumentó que el número de vehículos para el transporte de urgencias se designa según los tiempos de asistencia, los cambios demográficos y los servicios existentes. Asimismo, adujo que en Deza operan dos ambulancias de soporte vital básico, las de Lalín y Silleda, que realizan seis y cinco asistencias diarias respectivamente. Y que en Dozón, el año pasado, hubo 69 (0,18 al día) y en lo que va de año son 57.

Estos argumentos no convencieron a Bará, quien recriminó a los populares el "continuo boicot a la comarca por intereses partidistas", incluso llegando a paralizar un proyecto de mejora sanitaria en el municipio lalinense por un cambio de gobierno, en 2015, pese a contar con presupuesto y terrenos para el nuevo centro. El nacionalista recordó desde la tribuna que su formación no reclama ahora la ambulancia medicalizada tras producirse, el mes pasado, el fallecimiento de un vecino de Dozón, sino que esta demanda se arrastra desde el mes de julio, entonces con un acuerdo unánime de la corporación lalinense. "Los demagogos son ustedes, por votar a favor de una iniciativa para poner en marcha una ambulancia medicalizada y ahora se pronuncian en contra porque el PP de Lalín ya dio el recado de que en este momento no conviene".

El nacionalista, que recibió a una delegación de representantes de su partido en la cabecera comarcal dezana, recordó que recientemente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró una tercera ambulancia para Deza, pero que, a juicio de Bará, esta dotación a mayores se queda en solamente un vehículo de apoyo que ya existió, fue eliminado y ahora se anuncia de nuevo.

El proponiente de la iniciativa -una Proposición No de Ley (PNL)- manifestó que Lalín es la cabecera de una amplia comarca que supera los 45.000 habitantes, una cifra más que considerable para unos servicios "totalmente deficientes en todos los aspectos". En esta línea apuntó carencias en las guardias médicas como en urgencias, así como en especialidades y traslados. En lo referente al desplazamiento de pacientes en ambulancia por enfermedades graves, accidentados y sobre todo politraumatizados o personas infartadas, no se atiende en Lalín porque dispone de solamente una ambulancia. El diputado lamentó que el Partido Popular, una vez más, no sea capaz de dar respuesta a las demandas de los vecinos del municipio y la comarca ante "una reclamación justa y necesaria para una atención de calidad".