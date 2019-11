Almudena Arca Medela: "Hay más cultura de ir al dentista que de visitar al podólogo"

El centro sociocomunitario de Lalín acogerá hoy, en horario de 10.30 a 13.30 horas, una actividad donde se llevarán a cabo revisiones integrales del pie a los pacientes diabéticos que se acerquen. Almudena Arca es una de las dos podólogas que las llevará a cabo.

-¿Por qué es poco conocida la enfermedad de pie diabético?

-Yo creo que se trata de una deficiencia a nivel de información de los pacientes que son diabéticos. En cuanto te dicen que eres diabético, desde el principio, la persona que te la diagnostica debería de informarte sobre los riesgos que conlleva tener una diabetes.

-¿Cuáles son los síntomas?

-El pie diabético tiene unas características que son que empeora la vascularización del pie y también la sensibilidad. Entonces, es más fácil que se produzcan úlceras y que pueda acabar con un pie o una pierna amputados, debido a esa mala circulación y que no tiene sensibilidad. Se les puede meter algo en el zapato y no notarlo, y acabar con una úlcera importante.

-¿Es exclusivo de los mayores?

-No necesariamente. Yo, de hecho, cuando hice el trabajo de fin de carrera versaba sobre un paciente al que le habían amputado un dedo, y se trataba de un vigilante de seguridad de 45 años. Se le hizo una llaga en un dedo y él no se dio cuenta por falta de sensibilidad.

-¿Por qué es desaconsejable autotramiento en estos casos?

-Lo de automedicarse en España es el pan de cada día, desgraciadamente. Aquí se hace más caso al vecino que al médico o al especialista sanitario. Es peor no tener conciencia del problema que tiene una persona que es diabética. Realmente a muchas personas cuando le haces la historia clínica les preguntas si tienen alguna enfermedad, y de primeras casi todo el mundo te dice que no. Acto seguido les preguntas si se toma medicación, y aparecen todo tipo de pastillas.

-El pie, a lo mejor, es una extremidad que tenemos olvidada.

-La gente que más acude a las consultas es gente mayor porque viene con dolencias. Los jóvenes a lo mejor no son propensos a hacerse estudios de biomecánica. Hay mucha cultura en el dentista porque se han hecho muchas campañas y no tantas en la podología. Además, no estamos en la Seguridad Social y es difícil llegar a la población de a pie. Desde el colegio se dedican hacer mucha publicidad y cada vez que se nos conoce más.

-¿Tiene curación el pie diabético o hay que convivir con él?

-Hay unos parámetros donde nosotros vemos qué tipo de sensibilidad hay y cómo está la circulación. Lo que pasa es que al ser mayor o cuando la diabetes está peor controlada, normalmente si el pie está afectado no suele tener curación. A no ser que le hagan alguna cirugía para que llegue mejor la circulación al pie, pero es bastante complicado. Hay que tener mucho cuidado y seguir unas determinadas pautas aconsejables para los pacientes. Es verdad que si la diabetes avanza es igual que cuando se daña un riñón y seguramente se va a tener que acabar con una diálisis o realizando un transplante.